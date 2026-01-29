Фото: Национальная полиция Украины

В результате утренней аварии с участием грузового спецтранспорта и легкового авто несколько человек оказались в больнице, а правоохранители документируют все детали происшествия

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове правоохранители выясняют детали дорожно-транспортного происшествия в Шевченковском районе города. Авария произошла 29 января около 09:00 на одной из городских улиц. На месте работали экстренные службы, а движение транспорта на участке временно было затруднено.

Согласно предварительным данным, 53-летний водитель бетоносмесителя во время маневра не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем марки ВАЗ. Удар был достаточно сильным, чтобы оба транспортных средства получили механические повреждения, а людям в салоне понадобилась помощь.

На месте работали следователи и медики

В результате ДТП травмы получили три человека. Среди пострадавших две пассажирки легкового автомобиля в возрасте 39 и 43 лет, а также 25-летний водитель этого авто. Медики осмотрели их на месте происшествия и оказали необходимую помощь. По имеющейся информации, угрозы жизни потерпевших нет, однако их состояние уточняется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области. Правоохранители задокументировали обстоятельства аварии, опросили участников и свидетелей. Сведения о происшествии внесены в журнал Единого учета районного управления полиции. В настоящее время решается вопрос открытия уголовного производства и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, на трассе Днепро-Кривой Рог произошло масштабное ДТП, когда водитель автобуса не учел дорожную обстановку и врезался в Suzuki, который тормозил за Renault – в результате цепной реакции Suzuki столкнулся с Renault, а тот в свою очередь протаранил припаркованный служебный автомобиль.