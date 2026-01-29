12:55  29 января
29 января 2026, 16:55

Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться

29 января 2026, 16:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Белой Церкви стартует обучающая программа «Грантовая няня: от идеи до поданной грантовой заявки». Обучение будет проходить как онлайн, так и оффлайн

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Для ветеранов, ветеранок, членов их семей и вынужденно перемещенных лиц Белоцерковский районный центр ОО "Захист держави" объявил о старте первого набора участников бесплатной учебной программы "Грантовая няня". Программа посвящена написанию грантовых заявок.

  • Локация: г. Белая Церковь (по соображениям безопасности место будет сообщено зарегистрированным участникам)
  • Начало обучение первой группе: 28 января в 18:00
  • Участие бесплатное (количество мест ограничено)
  • Формат обучения: онлайн + офлайн
  • Регистрация по ссылке

"Курс состоит из шести практически ориентированных занятий, которые будут проходить дважды в месяц в онлайн и офлайн форматах. На протяжении обучения участники будут шаг за шагом работать над собственной грантовой идеей вместе с ментором — опытным экспертом в сфере грантов, который будет сопровождать их на всех этапах подготовки проекта", - говорят в ГО "Захист держави".

Результатом обучения станет качественно подготовленная грантовая заявка, готовая к представлению на конкурс.

Напомним, ранее в Министерстве обороны объяснили, как военнослужащим со статусом УБД воспользоваться правом на бесплатный проезд. Льгота распространяется на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт независимо от наличия железнодорожного сообщения.

