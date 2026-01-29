Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться

Фото из открытых источников

В Белой Церкви стартует обучающая программа «Грантовая няня: от идеи до поданной грантовой заявки». Обучение будет проходить как онлайн, так и оффлайн

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Для ветеранов, ветеранок, членов их семей и вынужденно перемещенных лиц Белоцерковский районный центр ОО "Захист держави" объявил о старте первого набора участников бесплатной учебной программы "Грантовая няня". Программа посвящена написанию грантовых заявок.

Локация: г. Белая Церковь (по соображениям безопасности место будет сообщено зарегистрированным участникам)

Начало обучение первой группе: 28 января в 18:00

Участие бесплатное (количество мест ограничено)

Формат обучения: онлайн + офлайн

Регистрация по ссылке

"Курс состоит из шести практически ориентированных занятий, которые будут проходить дважды в месяц в онлайн и офлайн форматах. На протяжении обучения участники будут шаг за шагом работать над собственной грантовой идеей вместе с ментором — опытным экспертом в сфере грантов, который будет сопровождать их на всех этапах подготовки проекта", - говорят в ГО "Захист держави".

Результатом обучения станет качественно подготовленная грантовая заявка, готовая к представлению на конкурс.

