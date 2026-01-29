Більша частина населення поки що не розуміє всю глибину небезпеки, приблизно так само, як наприкінці 2022 року
За лічені дні проблема ворожих ударних БПЛА зі Старлінком перейшла від припущень і усвідомлення загрози до пошуку практичних рішень проблеми
Більша частина населення поки що не розуміє всю глибину небезпеки, приблизно так само, як наприкінці 2022 року, коли з'явилися перші "Шахеди" в нашому небі, до них ставилися зневажливо і навіть глумливо.
Однак "Шахеди", обладнані "Старлінком", можуть стати новою ударною силою війни, кошмарити нашу логістику, атакувати нашу інфраструктуру і ще більше вбивати наших громадян.
Загроза дуже велика, і вирішувати її треба терміново. Сподіваємося, що у співпраці з Ілоном Маском рішення буде знайдено.
Однак у будь-якому випадку нам необхідна багаторівнева комбінована система ППО для захисту від дронів.
Створити її набагато складніше, ніж побудувати "фламінго".
