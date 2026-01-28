Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян

иллюстративное фото: из открытых источников

Наши FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, после точного обнаружения цели аэроразведкой, операторы FPV-дронов нанесли точные удары по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", предназначенному для выведения из строя спутников связи.

В результате – вражеское средство уничтожено.

Тирада-2 – российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для выведения из строя спутников связи. Комплекс завершили разработку осенью 2018 года.

