17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
28 января 2026, 16:50

Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян

28 января 2026, 16:50
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Наши FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, после точного обнаружения цели аэроразведкой, операторы FPV-дронов нанесли точные удары по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", предназначенному для выведения из строя спутников связи.

В результате – вражеское средство уничтожено.

Тирада-2 – российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для выведения из строя спутников связи. Комплекс завершили разработку осенью 2018 года.

Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили важную инфраструктуру противника Сумской области. Подходящий ролик опубликовали операторы БпЛА 5 пограничного отряда.

ГПСУ война потери россиян видео пограничники
07 августа 2025
