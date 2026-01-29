Силой бросил в машину, вывез в лес и изнасиловал: на Волыни задержали педофила – пострадала 11-летняя девочка

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Это произошло 26 января 2026 года. 11-летняя девочка возвращалась домой из кружка. К ней подъехал автомобиль. Водитель сначала расспрашивал о дороге. Однако впоследствии мужчина силой посадил девочку в транспортное средство, вывез в лес и изнасиловал. Правоохранители вскоре его задержали.

"Прокуроры будут настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия с участием несовершеннолетней происходят с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования потерпевшей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.