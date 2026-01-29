Фото: ГСЧС Винничины

На реке Южный Буг спасатели проводят поисковые работы после чрезвычайного происшествия на льду, в результате которого один человек не вернулся домой

В Винницкой области произошло смертельное происшествие на водоеме. В городе Ладыжине на реке Южный Буг во время пребывания на льду погиб 64-летний мужчина. Инцидент произошел днем, когда он вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку.

Согласно предварительным данным, лед на реке оказался слишком тонким и не выдержал веса людей. Оба оказались в ледяной воде. Подросток пытался помочь отцу выбраться, однако мужчина скрылся под водой. Юноше удалось самостоятельно добраться до берега и сообщить о происшествии.

К проведению поисково-спасательных работ привлекли водолазов ГСЧС. Специалисты обследуют акваторию реки и близлежащую территорию. Обстоятельства трагедии устанавливают, также выясняется, соблюдены ли правила безопасности во время пребывания на льду.

Спасатели отмечают, что при неустойчивых погодных условиях выход на лед представляет серьезную угрозу жизни. Из-за колебания температуры лед теряет прочность даже по внешнему виду безопасных участках водоемов. Граждан призывают воздержаться от рыбалки и прогулок по замерзшим рекам и озерам во избежание подобных случаев.

