В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

49-летний автобус Ataman наехал на 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги за пределами пешеходного перехода. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

