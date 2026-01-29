В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
Авария произошла в городе Обухов. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
49-летний автобус Ataman наехал на 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги за пределами пешеходного перехода. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице.
"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.
Напомним, в Хмельницкой области суд рассматривал дело о ДТП, в котором в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли десять человек. Еще шесть человек получили травмы.
Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в HyundaiВсе новости »
28 января 2026, 17:55Смертельное ДТП на Буковине: грузовик сбил пенсионерку
27 января 2026, 18:10Смертельное ДТП на Буковине: пьяная полицейская получила приговор
27 января 2026, 16:45
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Мэр Вознесенска задержан после ДТП со смертельным исходом в Кировоградской области
29 января 2026, 19:29Графики отключения света 30 января: как будут действовать ограничения в пятницу
29 января 2026, 19:29Эвакуационный поезд из Днепропетровской области прибыл в Мукачево: среди пассажиров 12 детей
29 января 2026, 19:24Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
29 января 2026, 19:10В Ровно задержали 25-летнего нападающего, который тяжело травмировал мужчину в подъезде: розыски продолжались 5 месяцев
29 января 2026, 19:02В результате атаки Днепропетровщины погибла женщина, 3 раненых: зафиксированы разрушения в 4 районах
29 января 2026, 18:49В Харьковской области пенсионерка жила на деньги мертвого мужчины
29 января 2026, 18:45В Харькове 53-летний водитель бетоносмесителя врезался в ВАЗ – пострадали три человека
29 января 2026, 18:22Круты остались одной из самых травматических вех национально-освободительной борьбы
29 января 2026, 18:21В Винницкой области под льдом погиб 64-летний мужчина: с ним был 17-летний сын
29 января 2026, 18:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе