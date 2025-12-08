Гаранта Конституції немає

Товариш Сталін – злодій і людожер, відомий також тим, що час від часу особисто відповідав на листи та прохання трудящих, і навіть вступав у полеміку

Відома, наприклад його відповідь на скарги стосовно поведінки його сина.

А я сьогодні отримав повідомлення з Офісу президента України, що моє відкрите звернення до голови держави перенаправлено в... МВС.

Я, звісно ж, все розумію, я памʼятаю, що "кожен з нас – президент", тож чому б міністру Клименко не побути трохи Зеленським?...

Проте, це ж було відкрите звернення, Володимире Олександровичу, в якому я просив особисто вас втрутитися в ганебну історію з ліквідацією нашого підрозділу і репресіями проти військовослужбовців.

Я особисто просив вас відновити справедливість, зберегти наші свободу і життя.

Чому ви не відправили моє звернення одразу генералу Дейнекі, який знущається над свідками його злочинів навіть в дрібницях – не відпускаючи ні мене, ні мого сина у відпустку?... Чому б не допомогти йому запроторити нас за ґрати, або просто вбити, списавши вбивство на черговий обстріл?...

Володимире Олександровичу, ви свідомо відмовляєтесь відновити справедливість і віддаєте нашу долю в руки зраднику. І тепер, щоб не трапилося, – ви особисто відповідальний.

Більше не можу називати вас президентом, бо ви не виконуєте головне завдання, яке на вас поклав народ України, – бути гарантом Конституції, прав і свобод громадян, навіть якщо вони військовослужбовці.

Товариш Сталін був людожером, звісно, проте він не позбавлявся бойових офіцерів, які могли розповісти світові про його корупцію. Можливо тому, що він не крав.