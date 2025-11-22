09:15  22 ноября
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
08:25  22 ноября
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
07:56  22 ноября
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
22 ноября 2025, 09:47

Что значит "мирный план" от Трампа и Путина и как повлияет политика на поле боя?

22 ноября 2025, 09:47
Читайте також українською мовою
Американские представители передали украинскому руководству 28 пунктов
Американские представители передали украинскому руководству 28 пунктов
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

Это не пункты, из которых должен складываться мир – это пункты, с которых должен начаться разговор о мире, заданные рамки, на которые Украина должна согласиться, если бы захотела, чтобы Россия прекратила немедленно боевые действия.

По своему содержанию – это план капитуляции:

1. Украина добровольно отдает России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Украина также отдает те районы Запорожской и Херсонской областей, которые Россия в настоящее время оккупировала.

Украина соглашается, что включая Крым все эти земли – это Россия.

2. Украина соглашается снять с России санкции, налагаемые нашими союзниками с 2014 года из-за оккупации украинских земель. То есть позволить России восстановить свою экономику и усилить финансирование российской армии.

3. Украина должна добровольно отказаться от вступления в НАТО и изменить свою конституцию. Войска НАТО не будут размещаться на территории Украины. То есть, отказаться от единственного доступного механизма безопасности.

4. Украина должна сократить свою армию до 600 тысяч человек. То есть, чтобы там не делал агрессор, а жертва агрессии должна ограничить себе возможности защиты.

Как работают действительно мирные инициативы Трампа по сектору Газа и по Ирану мы видим. Эскалация боевых действий понижена, но кровь льется, перспектив устойчивого мира нет. И есть одно отличие – США максимально усиливают армию обороны Израиля, которая фактически является ключевым гарантом мирных договоренностей, и США даже приняли участие в совместных боевых действиях. В украинском формате об этом речь не идет.

То есть США вместо усиления своего союзника – Украины соглашаются на послабление. Причем, это ослабление – не только признание проигрыша на поле боя и потери территории. Это ослабление возможностей государства самостоятельно развиваться и защищаться.

Вместо усиления единого фронта стран НАТО против России – Трамп раскалывает этот фронт и не предлагает Европе общей безопасности.

Но план Трампа будет иметь вес только в одном случае – если на это согласится Украина. Без согласия Киева на эти 28 пунктов они останутся очередным проектом, большинство пунктов которого Путин уже не раз пытался навязать.

Трамп не выдвинул официальный ультиматум от имени США – Трамп показал, что его часть работы как президента США выполнена. И пытается лично давить на украинских руководителей, чтобы они согласились.

Задача Украины – показать, что такая позиция США не соответствует реальной ситуации на фронте и не решает причин этой войны.

Поэтому по-прежнему позиция Украины зависит в первую очередь от действий и стратегии Украины, а не от предложенных планов. Значительная часть стран НАТО выступает в нашу поддержку и не согласна с Трампом. Также нет устойчивой позиции в поддержку такого зыбкого мира и в самих США.

Коррупционный скандал в украинских властях с процессом мирных переговоров не связан, это наша внутренняя история.

Ключевым фактором любых успешных мирных переговоров есть ситуация на фронте.

Только стабилизация фронта и неспособность его прорвать может вынудить уступки Путину. И добиться этого целиком в наших силах. На многих участках фронта нам удается успешно сдерживать врага, и мы можем поступить так и в масштабах всего фронта.

Поддерживают и опираются только на сильных, способных отстаивать свои стратегии. Своя стратегия нужна и Украине.

Украина имеет все возможности провести необходимые критические изменения на фронте, критические изменения в борьбе с коррупцией, и противопоставить мирному плану Трампа свой реальный мирный план, гарантом безопасности могут стать исключительно силы обороны Украины.

Политико-информационные маневры на вторичные войне – а ключевая материя войны – фронт, и только здесь определяется база для реальных переговоров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война политика мирный план мирный план Трампа
Путин подтвердил получение мирного плана США по 28 пунктам для Украины
21 ноября 2025, 19:59
Трамп назвал День благодарения "удачным моментом" для согласования мирного соглашения
21 ноября 2025, 18:44
Зеленский обратился к украинцам: страна стоит перед трудным выбором
21 ноября 2025, 17:24
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
22 ноября 2025, 09:15
Умер известный украинский певец и музыкант
22 ноября 2025, 08:43
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
22 ноября 2025, 08:25
Потери РФ по состоянию на 22 ноября 2025 года: Генштаб обновил данные
22 ноября 2025, 08:11
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
22 ноября 2025, 07:56
Потап и Настя Каменских продают дом под Киевом: как выглядит и сколько стоит
22 ноября 2025, 01:30
В Украине могут сократить производство молока: с чем это связано
22 ноября 2025, 00:30
В Украине меняются ценники на морковь: что происходит с популярным овощем
21 ноября 2025, 23:55
В Украине снова дорожают огурцы: что происходит на рынке
21 ноября 2025, 23:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »