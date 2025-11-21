Фото: из открытых источников

В США заявили о возможности принятия мирного соглашения уже в конце ноября, однако отдельные его положения вызывают серьезные споры

Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что следующий четверг, 27 ноября, который в США отмечают как День благодарения, может стать "удачным моментом" для того, чтобы согласиться на предложенное Вашингтоном мирное соглашение. Он также подчеркнул, что не планирует упразднять нефтяные санкции против России, подчеркнув сложность предложенного документа. По оценкам политиков и экспертов, в этом плане нет очевидного победителя среди сторон конфликта, а главную роль в процессе играют Соединенные Штаты.

В комментариях к плану звучат оговорки, что часть положений неприемлема для Украины и требует пересмотра. В частности, речь идет о требованиях, относящихся к территориальному статусу отдельных регионов, гарантиям безопасности, политическим ограничениям и будущей архитектуре международного сотрудничества. При этом подчеркивается, что пересмотр сложных пунктов должен проходить дипломатическим путем, а не в формате публичных эмоциональных заявлений.

Дискуссия вокруг мирного соглашения усиливается на фоне внутриполитических заявлений, критики и опасений, что отказ от переговоров может затянуть конфликт. Отмечается, что мир остается ключевым интересом Украины, ведь от него зависит безопасность граждан и возможность обновления территорий и экономики.

Особое внимание привлекают детали мирного плана США, состоящего из 28 пунктов и охватывающего широкий спектр вопросов: от территориальных и военных договоренностей до экономического блока, энергетики, гуманитарных процессов и контроля за исполнением соглашения. Документ предусматривает гарантии безопасности, ограничения членства в НАТО, комплексное восстановление Украины при поддержке Запада, а также механизмы надзора за соблюдением условий соглашения. Контроль за реализацией предлагается передать специальному "Совету мира" под руководством Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, Украина и ключевые европейские лидеры – Мерц, Макрон и Стармер – категорически отклонили центральные положения "мирного плана" США по завершению войны.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.