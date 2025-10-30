Власть прыгает на граблях, причем с большим энтузиазмом

Задержали и посадили предпринимателя Игоря Мазепу. Все бизнесмены возмутились, потому что поняли, что с такими надуманными аргументами из далекого прошлого каждый из них может быть следующим

Задержали и посадили предпринимателя Игоря Мазепу. Все бизнесмены возмутились, потому что поняли, что с такими надуманными аргументами из далекого прошлого каждый из них может быть следующим

фото: Офис президента

Создали Совет Предпринимателей при Офисе Президента для тушения репутационного пожара. Как-то потушили.

Решили ликвидировать независимость НАБУ и САП, чтобы они больше никого не беспокоили. Получили реакцию улицы и западных партнеров. Однажды выкрутились, потеряли доверие части общества, западных партнеров и даже собственной фракции.

Теперь арестовали и посадили на два месяца экс-главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого. С хорошей репутацией среди западных партнеров и всем, с кем он работал. Сначала обвиняли в том, что вырубил много деревьев для строительства электросетей во время председательства в Укрэнерго. Потом ушли в более далекое прошлое и нашли... даже непонятно что ничего не нашли. Понятно, что упорно рыли в этом направлении. И понятно, что это месть за субъектность и то, что решился оппонировать при руководстве Укрэнерго.

Это даже не выборочное правосудие, это избирательное кривосудие.

А до этого были санкции против одного из лидеров оппозиции Петра Порошенко. Такое же копание против антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Недавно было лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова – очевидным политическим решением и это как раз случай выборочного правосудия (без оценки его личности и действий).

Это даже не скрытое давление и травля оппонентов. Это открытая декларация намерения правоохранительного и судебного преследования всех выпадающих из фавора всех мешающих всех критикующих и представляющих угрозу рейтингу популярности.

На простом языке это объявление войны всем, кто недостаточно лоялен.

Я много раз говорил и повторю, что президент Владимир Зеленский сделал многое для Украины на международной арене для консолидации финансовой, политической и военной поддержки Украины во время войны. Мало кто бы нашел в себе столько эмоциональных и физических сил.

Но дома внутренняя политика свелась к конспирологическому поиску врагов и откату по всем направлениям политических и личных свобод. Во время войны, когда стране нужно единство.

Удивительно, что пришедший к власти президент Зеленский благодаря демократическим процедурам и институциям, появившимся в стране после 2014 года, теперь демонтирует и первые и вторые, и устанавливает новый стандарт для своих преемников.

И удивительно, что Президент не отдает себе отчета, что авторитаризм, безальтернативность мнений и правоохранительное преследование других это не то, за что Украина борется много лет и не то, за что воюет сейчас. И надеюсь не то, за что он воюет вместе со страной.