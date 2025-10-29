Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

фото: pravda.com

Апелляционный суд Парижа отказал НАБУ и САП в экстрадиции украинского бизнесмена, бывшего народного депутата Константина Жеваго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд не может прийти к выводу, что сторона запроса экстрадиции способна гарантировать, что Константин Жеваго предстанет перед судом, обеспечивающим фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека", – говорится в сообщении.

Это уже второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.

Отметим, что Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Как сообщалось, весной 2025 года суд передал арестованное имущество беглого олигарха Жеваго в управление АРМА. Также под арестом находится имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.