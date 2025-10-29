16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 18:42

Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

29 октября 2025, 18:42
фото: pravda.com
Апелляционный суд Парижа отказал НАБУ и САП в экстрадиции украинского бизнесмена, бывшего народного депутата Константина Жеваго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд не может прийти к выводу, что сторона запроса экстрадиции способна гарантировать, что Константин Жеваго предстанет перед судом, обеспечивающим фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека", – говорится в сообщении.

Это уже второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.

Отметим, что Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Как сообщалось, весной 2025 года суд передал арестованное имущество беглого олигарха Жеваго в управление АРМА. Также под арестом находится имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.

За бывшего судью Верховного суда Богдана Львова внесли 20 млн грн залога
29 октября 2025, 16:52
Компания Fire Point, которая стала ведущим поставщиком дронов для ВСУ, может быть связана с Миндичем – СМИ
28 октября 2025, 15:53
Эффективность НАБУ критикуют: 65 дел в суд за 9 месяцев и "провинциальный уровень" работы
29 октября 2025, 18:38
В Луцке мужчина взял в заложники детей бывшей: зачем он это сделал и какое наказание получил
29 октября 2025, 18:30
В ЕС провели международную антинаркотическую операцию, среди задержанных – украинцы
29 октября 2025, 18:21
Трамп в Южной Корее: золотая корона, орден и королевский прием
29 октября 2025, 18:07
В Украине выросла средняя зарплата
29 октября 2025, 18:05
Окружения Покровска и Купянска нет: ЦПД опроверг фейки
29 октября 2025, 17:50
Впервые в истории европейская страна ограничила скорость пешеходов на тротуарах
29 октября 2025, 17:07
За бывшего судью Верховного суда Богдана Львова внесли 20 млн грн залога
29 октября 2025, 16:52
Встреча Трампа с Си Цзиньпином: чего планирует достичь президент США
29 октября 2025, 16:42
