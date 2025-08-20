Уже в четверг Рада будет голосовать очередную схему защиты друзей президента от наказания за ТОП-коррупцию
Вот так это будет работать на примере Миндича.
СБУ назначает друга президента "конфидентом" - оформляют участие в конфиденциальном сотрудничестве. Сделать это может даже задним числом!
Когда НАБУ вплотную подойдет к условному Миндичу (например, за коррупцию на дронах) СБУ заявит, что он "агент", раскрытие его деятельности будет вредить нацбезопасности, а сам он подлежит госзащите.
Все, что коррупция условного друга президента формально перестает быть преступлением, конец расследования.
Ровно так же можно будет отмазать, к примеру, Чернышева.
Июльная попытка уничтожить НАБУ/САП законом четко показала цели Зеленского:
1) спасти своих друзей от тюрьмы;
2) переизбраться без лишних скандалов.
Законопроект №11228-1 – очередная попытка достижения этих целей.