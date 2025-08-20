Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции

Уже в четверг Рада будет голосовать очередную схему защиты друзей президента от наказания за ТОП-коррупцию

Законопроект №11228-1 вносит изменения в ст. 43 УК: причинение вреда (в том числе государству) не будет преступлением, если совершенное лицом, выполнявшим контрразведывательное нанесение

иллюстративное фото: из открытых источников

Вот так это будет работать на примере Миндича. СБУ назначает друга президента "конфидентом" - оформляют участие в конфиденциальном сотрудничестве. Сделать это может даже задним числом! Когда НАБУ вплотную подойдет к условному Миндичу (например, за коррупцию на дронах) СБУ заявит, что он "агент", раскрытие его деятельности будет вредить нацбезопасности, а сам он подлежит госзащите. Все, что коррупция условного друга президента формально перестает быть преступлением, конец расследования. Ровно так же можно будет отмазать, к примеру, Чернышева. Июльная попытка уничтожить НАБУ/САП законом четко показала цели Зеленского: 1) спасти своих друзей от тюрьмы; 2) переизбраться без лишних скандалов. Законопроект №11228-1 – очередная попытка достижения этих целей.

