Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції

Вже в четвер Рада голосуватиме чергову схему захисту друзів президента від покарання за ТОП-корупцію

Законопроєкт №11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання

Законопроєкт №11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ось так це працюватиме на прикладі Міндіча. СБУ призначає друга президента "конфідентом” — оформлюють участь у конфіденційному співробітництві. Зробити це СБУ може навіть заднім числом! Коли НАБУ впритул підійде до умовного Міндіча (наприклад, за корупцію на дронах) СБУ заявить, що він є "агентом", розкриття його діяльності шкодитиме нацбезпеці, а сам він підлягає держзахисту. Все, корупція умовного друга президента формально перестає бути злочином, кінець розслідування. Рівно так само можна буде відмазати, наприклад, Чернишова. Липнева спроба знищити НАБУ/САП законом чітко засвідчили цілі Зеленського: 1) врятувати своїх друзів від тюрми; 2) переобратися без зайвих скандалів. Законопроєкт №11228-1 — чергова спроба досягнення цих цілей.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.