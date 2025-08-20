Вже в четвер Рада голосуватиме чергову схему захисту друзів президента від покарання за ТОП-корупцію
Законопроєкт №11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання
Ось так це працюватиме на прикладі Міндіча.
СБУ призначає друга президента "конфідентом” — оформлюють участь у конфіденційному співробітництві. Зробити це СБУ може навіть заднім числом!
Коли НАБУ впритул підійде до умовного Міндіча (наприклад, за корупцію на дронах) СБУ заявить, що він є "агентом", розкриття його діяльності шкодитиме нацбезпеці, а сам він підлягає держзахисту.
Все, корупція умовного друга президента формально перестає бути злочином, кінець розслідування.
Рівно так само можна буде відмазати, наприклад, Чернишова.
Липнева спроба знищити НАБУ/САП законом чітко засвідчили цілі Зеленського:
1) врятувати своїх друзів від тюрми;
2) переобратися без зайвих скандалів.
Законопроєкт №11228-1 — чергова спроба досягнення цих цілей.
