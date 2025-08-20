12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
Віталій Шабунін Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції info@regionews.ua
20 серпня 2025, 17:29

Вже в четвер Рада голосуватиме чергову схему захисту друзів президента від покарання за ТОП-корупцію

20 серпня 2025, 17:29
Законопроєкт №11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання
Законопроєкт №11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ось так це працюватиме на прикладі Міндіча.

СБУ призначає друга президента "конфідентом” — оформлюють участь у конфіденційному співробітництві. Зробити це СБУ може навіть заднім числом!

Коли НАБУ впритул підійде до умовного Міндіча (наприклад, за корупцію на дронах) СБУ заявить, що він є "агентом", розкриття його діяльності шкодитиме нацбезпеці, а сам він підлягає держзахисту.

Все, корупція умовного друга президента формально перестає бути злочином, кінець розслідування.

Рівно так само можна буде відмазати, наприклад, Чернишова.

Липнева спроба знищити НАБУ/САП законом чітко засвідчили цілі Зеленського:

1) врятувати своїх друзів від тюрми;

2) переобратися без зайвих скандалів.

Законопроєкт №11228-1 — чергова спроба досягнення цих цілей.

ВР політика законодавство депутати корупційна схема
19 серпня 2025
07 серпня 2025
