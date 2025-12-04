Переговоры о мире во время боевых действий – это не переговоры, а давление агрессора на жертву и затягивание времени

Все разговоры о справедливости или несправедливости должны происходить после прекращения огня – а не во время боевых действий

Российские чиновники, которые в последние недели комментируют миротворческие усилия администрации Дональда Трампа, не забывают подчеркнуть, что российско-американский диалог по поводу условий завершения российско-украинской войны должен соответствовать "духу Анкориджа". Но как это?

На первый взгляд это выглядит странно. Ведь во время американо-российского саммита на Аляске не удалось достичь никаких договоренностей, он даже завершился раньше времени… Да, Дональд Трамп впоследствии пытался квалифицировать свою встречу с Путиным как успех, но, похоже, кроме него в Соединенных Штатах так не считал вообще никто. Да и никакой конкретики этого успеха Трамп никогда не демонстрировал. Тогда каков такой дух?

Вместе с тем россияне правы. В это время произошел реальный излом в американской позиции.

Если до свидания с Путиным Трамп все же отстаивал идею прекращения огня с последующим мирным процессом, после Аляски он почти окончательно утвердился на идее подписания мирного соглашения – то есть переговоров во время войны. А это именно путинская идея

Путин продолжает рассчитывать с помощью мирных переговоров и демонстрации собственного миролюбия "покупать время" для продолжения войны на истребление и оккупацию новых украинских земель. Посему мирный план Трампа устраивает российского президента не содержанием, а самим фактом своего существования. Самой логикой, что сначала нужно договориться о мире, а прекращение огня должно стать частью этих договоренностей.

Потому что в этой логике "челночная дипломатия" трамповских посланников может занимать сколько угодно времени, длительные переговоры то с россиянами, то с украинцами могут происходить месяцами – а война будет продолжаться. Да, можно сказать, что Трамп как раз заинтересован в том, чтобы война завершилась как можно быстрее – хотя бы с точки зрения возможности получить вожделенную Нобелевку. Но если Путин не собирается быстро договариваться, Трамп просто вынужден будет согласиться с его темпами. Американский президент после очередного кавалерийского марша в сторону мирного урегулирования уже снова признал, что никаких окончательных сроков у него нет. Разве это не то, чего добивается Путин?

И когда мы начинаем обсуждать детали мирного плана, изменения к нему, "справедливое" или "несправедливое" содержание тех или иных статей предполагаемого соглашения, мы действительно попадаем в очередную путинскую ловушку.

Переговоры о мире во время боевых действий – это не переговоры, а давление агрессора на жертву и затягивание времени в надежде предотвратить новые санкции. И кажется, Трамп это прекрасно понял с самого начала и поэтому предлагал Путину прекращение огня. Почему американский президент изменил свой подход?

Возможно, потому что решил, что заставить Путина быстро остановить огонь ему все равно не удастся – а если он согласится на мирные переговоры, то есть пойдет навстречу российскому президенту – тогда появится шанс и прекратить огонь, и завершить войну. Заодно.

Но Трамп недооценивает Путина. Для российского президента любой шаг навстречу является поражением оппонента, которого теперь нужно только дожать. И теперь Путин не только тянет время, но и переодевается в военную форму и угрожает "войной к последнему украинцу" или даже готовностью войны в Европе. Да, раньше российский президент не делал таких дерзких заявлений, но раньше и американский президент не шел ему навстречу в самой последовательности шагов в процессе завершения войны.

Вот это действительно и есть "дух Анкориджа".