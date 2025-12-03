"Челночная дипломатия" Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору
Как и следовало ожидать, «челночная дипломатия» Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору
Как и следовало ожидать, «челночная дипломатия» Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору
Вместо того, чтобы встретиться с Зеленским в Европе и передать ему предложения Путина – которых, конечно, просто нет – пара дельцов отправились в Вашингтон жаловаться Трампу, обмакнутым лицом в дерьмо. Надеюсь, что хотя бы путинское.
Произошло это потому, что Трамп, как всегда, неверно прочел сигналы Путина, а Виткофф с его некомпетентностью и алчностью ему помог ошибиться. И оба втянули в это безнадежное дело Кушнера, привыкшего появляться в момент успеха – и здесь такой семейный облом!
И это очень хорошо. Вот где главная ошибка Путина в этом раунде – посмеяться над семьей Трампа и дать американскому президенту возможность проснуться.
Если, конечно, Трамп захочет воспользоваться такой возможностью.
