Виталий Портников журналист info@regionews.ua
02 декабря 2025, 16:11

Главная опасность этого так называемого переговорного процесса – дезориентация общества

02 декабря 2025, 16:11
И не только украинского
иллюстративное фото: из открытых источников
Я в последние недели почти каждый день разговариваю с журналистами ведущих западных и постсоветских медиа, которые просто не могут сами поверить, что какие-то уважаемые чиновники или люди из ближайшего окружения американского президента могут просто так летать по континентам без какой-либо реальной цели и цели. Поверить, что мы свидетели очередной имитации реальности – это как бы лишить себя квалификации. И признать, что судьбу мира сейчас решают опасные дилетанты, с которыми как кот с мышью играет старый чекист.

Украинцам тоже трудно в это поверить, потому что надежда на то, что война может закончиться – и быстро – не может не существовать в сознании каждого человека живущего в большой войне уже почти 4 года, а в конфликте – скоро 12. Кому хочется, чтобы это продолжалось?

Реальность, между тем, не в этих переговорах, а в той констатации, с которой выступил один из самых близких кремлевских политических экспертов Федор Лукьянов. Его рекомендация сводится к тому, что продолжение боевых действий Россией является наиболее убедительным аргументом в текущей геополитической ситуации. И, как ни странно, для Кремля это реалистичный подход. Если Россия перестает воевать, на нее просто перестают обращать внимание – как это было в девяностых годах, когда происходили расширения НАТО и наши соседи обеспечивали безопасность. Россия проиграла цивилизационное состязание, отвлекшееся от Европы, становится протекторатом Китая и важна миру только когда она выступает в роли агрессора.

И, к нашему несчастью, в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому воевать не перестанут до того момента, пока у России есть для этого экономические и демографические возможности. Поэтому на вопрос сколько же это будет продолжаться ответ прост и ясен: столько, сколько у России эти возможности будут. А если война и прекратится, она восстановится как только у России эти возможности снова появятся. Потому что ее снова перестанут замечать. И, кстати, здесь понятие войны касается отнюдь не только Украины. России нужна жертва, чтобы ее замечали. Просто Украина очень выгодная жертва, потому что с ее увлечением создается вероятность восстановления империи.

Неуместно в этой связи и сравнение с двумя мировыми войнами, которые продолжались определенное время и завершались миром. Прежде всего потому, что на самом деле весь период 1914 – 1945 годов был военным периодом, просто с двумя огромными вспышками. А это уже не четыре года, а тридцать.

И мы с вами сейчас как раз в таком военном периоде в истории Европы и мира. Мне остается только осторожно надеяться, что больше 30 лет он не продлится.

Украина РФ война политика общество
