Не только судьба, но и самое окончательное содержание нового «плана мира» американского президента Дональда Трампа остаются неопределенными

фото: tsn.ua

Переговоры американских представителей с украинской делегацией и европейцами только начинаются. Похоже, что для президента Владимира Зеленского и его офиса этот план был настоящей неожиданностью – несмотря на то, что в Вашингтоне утверждали, что обсуждали содержание предложений с украинцами. Но единственным иностранцем, с которым на стадии подготовки плана мог общаться представитель президента Трампа Стив Виткофф, остается российский специальный представитель Кирилл Дмитриев.

Впрочем, Дмитриева направляли в Вашингтон вовсе не для того, чтобы работать с Виткоффом над мирными планами, а для того, чтобы добиться отмены или отложения санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". С этой задачей Дмитриев не справился. Трамп не только имплементировал санкции, но и пообещал ввести новые, более жесткие. Но план Дмитриева в Белом доме был воспринят положительно и решил с ним работать. Как это уже было в контактах Виткоффа с россиянами, специальный представитель президента Трампа ошибочно решил, что Путин полон решимости завершить войну, потому что испугался американских санкций. Не случайно обнародование американского плана в медиа фактически совпало с днем окончательной имплементации санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Мол, Путин придет к нам с просьбой отменить санкции в обмен на завершение войны, а мы ему – комфортные условия мира, уже давно предлагавшиеся президентом Трампом и украинским согласием с этими условиями. Вуаль!

В результате обманули оба президента, и российский, и американский. Путин остался с санкциями, угрожающими ему серьезными потерями для бюджета. А Трамп остался без путинского желания завершать войну в обмен на отмену санкций. И теперь для американского президента убеждать Украину принять унизительные условия мира, которые больше напоминают условия капитуляции, нет никакого смысла. Ну, представим себе, что Трамп "дожал" Зеленского и заставил украинского президента согласиться с условиями, которые не будут восприниматься большинством украинцев и не понятно как оформляются юридически. Путин же прогнозированно не согласился с американо-украинским соглашением.

Но и Зеленский в не очень простой ситуации. Для украинского президента важно не согласиться с американскими – а скорее российскими – условиями, которые ставят под сомнение украинский суверенитет и вовсе не исключают повторения агрессии – и вместе с этим не рассориться с президентом Соединенных Штатов и не получить ответный отказ в разведывательной информации и военной помощи. Именно поэтому ближайшие дни будут прежде всего связаны с решением этой непростой задачи. Но Зеленского должно успокаивать, что он в этом лабиринте совсем не один.

Если реально посмотреть на вещи, то можно увидеть, что мы имеем дело не с планом Трампа, а с планом для Трампа. Стив Виткофф составил этот непрофессиональный документ для того, чтобы доказать Трампу свою эффективность – тем более важную на фоне возможного разрушения мирного процесса на Ближнем Востоке. Марко Рубио пытается оставаться в процессе, чтобы сохранить расположение американского президента. Те же мотивы руководят и вице-президентом Джей Ди Венсом, который почти и не скрывает, что видит себя наследником Трампа и пытается продемонстрировать главе государства свою эффективность: отвлечь внимание общественности от скандала с "файлами Эпштейна" громкой победой в стиле Трампа-миротворца. При чем и Вэнс, и Виткофф буквально не подозревают, чем занимаются, А Рубио прекрасно понимает, что при таком подходе у них ничего не получится, но просто не может это продемонстрировать или даже артикулировать, чтобы вдруг не вызвать гнев Трампа. Ведь американскому президенту речь идет не только о мире в Украине, но и о Нобелевской премии, по возвращении в Овальный кабинет по непонятным причинам превратилась для Трампа в навязчивую идею.

Так значит ли это, что мира в Украине вообще нельзя достичь в обозримой перспективе? Нет, не значит. Деградация энергетического и экономического потенциала России рано или поздно поставит точку на ее возможностях продолжать войну и здесь свою роль могут играть как западные санкции, так и украинские удары по российским энергетическим объектам. А вот мирные планы, унижающие Украину и вознаграждающие Россию за ее жестокую и немотивированную агрессию, только стимулируют Путина к продолжению войны.