Соединенных Штатов, на которые мы раньше надеялись и иногда идеализировали, уже нет

Формируемые Штаты становятся угрозой

иллюстративное фото: из открытых источников

Штаты, которые будут в будущем, могут полностью выпасть из нашего контекста.

Для иллюстрации оформление Американского Дома в Давосе. Как вам?

Миллионы доходов, миллиард поддержки, двадцать миллиардов, триллионы. Фантастические успехи. Сонный Джо. Какая-нибудь ракета, которая может уничтожить мир. Но вы о ней не знаете. Деньги. Много денег. Много успехов за год. 350 миллиардов для Украины. Следует отдать кусок льда (Гренландию). У Макрона – прикольные очки. Путин десять лет не мог помирить Армению и Азербайджан. Он похвалил меня. И уже готов к переговорам. Лекарство, Рютте, все пользовалось преференциями США. Крипта, Ши и Китай. Мы – лучшие.

Это краткое изложение выступления лидера сильнейшей страны мира.

Слезы мешают говорить. Не смотрите вверх. Бедный, бедный, бедный мир.