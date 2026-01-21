18:24  21 января
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
21 января 2026, 18:47

Соединенных Штатов, на которые мы раньше надеялись и иногда идеализировали, уже нет

21 января 2026, 18:47
Формируемые Штаты становятся угрозой
Формируемые Штаты становятся угрозой
иллюстративное фото: из открытых источников
Штаты, которые будут в будущем, могут полностью выпасть из нашего контекста.

Для иллюстрации оформление Американского Дома в Давосе. Как вам?

Миллионы доходов, миллиард поддержки, двадцать миллиардов, триллионы. Фантастические успехи. Сонный Джо. Какая-нибудь ракета, которая может уничтожить мир. Но вы о ней не знаете. Деньги. Много денег. Много успехов за год. 350 миллиардов для Украины. Следует отдать кусок льда (Гренландию). У Макрона – прикольные очки. Путин десять лет не мог помирить Армению и Азербайджан. Он похвалил меня. И уже готов к переговорам. Лекарство, Рютте, все пользовалось преференциями США. Крипта, Ши и Китай. Мы – лучшие.

Это краткое изложение выступления лидера сильнейшей страны мира.

Слезы мешают говорить. Не смотрите вверх. Бедный, бедный, бедный мир.

