Вместо этого ему назначено личное обязательство, а электронный браслет снят.

Ранее суд несколько раз продлевал домашний арест Труханова по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября прошлого года.

Напомним, что уголовное производство касается событий 30 сентября 2025 года, когда из-за ненадлежащей организации содержания и функционирования систем водоотвода была затоплена часть Одессы. В результате трагедии погибли 9 человек.