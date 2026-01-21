Суд отменил домашний арест Труханова: экс-мэр Одессы теперь под личным обязательством
Печерский районный суд Киева отменил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Вместо этого ему назначено личное обязательство, а электронный браслет снят.
Ранее суд несколько раз продлевал домашний арест Труханова по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября прошлого года.
Напомним, что уголовное производство касается событий 30 сентября 2025 года, когда из-за ненадлежащей организации содержания и функционирования систем водоотвода была затоплена часть Одессы. В результате трагедии погибли 9 человек.
