Фото: Министерство обороны Украины

Военные с УБД могут воспользоваться бесплатным или льготным проездом на разных видах транспорта, предъявив письмо талонов

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Военнослужащие со статусом участника боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом раз в два года или получить скидку 50% на междугородние поездки раз в год. Льгота распространяется на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт независимо от наличия железнодорожного сообщения.

Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, необходимо иметь удостоверение УБД и письмо талонов. В кассе продажи билетов талоны обмениваются на билеты. Если срок действия талонов истек, военнослужащий должен предоставить рапорт командиру части для получения нового. Старое письмо необходимо сдать или пройти проверку оснований для выдачи нового.

Министерство обороны отмечает, что выдачу писем талонов на право льготного проезда осуществляют одновременно с выдачей удостоверения УБД. Также отмечается, что военнослужащие, пользующиеся льготными билетами, обязаны соблюдать правила перевозок, установленные для соответствующего вида транспорта.

Министерство обороны рекомендует следить за сроком действия талонов и своевременно оформлять новые.

Ранее сообщалось, в приложении "Дия" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ – полная компенсация стоимости автогражданки, где 50% покрывает страховая компания, а вторую половину государство, что делает полис абсолютно бесплатным.