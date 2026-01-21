18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 19:18

В Минобороны объяснили, как военнослужащим со статусом УБД воспользоваться правом на бесплатный проезд

21 января 2026, 19:18
Читайте також українською мовою
Фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Военные с УБД могут воспользоваться бесплатным или льготным проездом на разных видах транспорта, предъявив письмо талонов

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Военнослужащие со статусом участника боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом раз в два года или получить скидку 50% на междугородние поездки раз в год. Льгота распространяется на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт независимо от наличия железнодорожного сообщения.

Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, необходимо иметь удостоверение УБД и письмо талонов. В кассе продажи билетов талоны обмениваются на билеты. Если срок действия талонов истек, военнослужащий должен предоставить рапорт командиру части для получения нового. Старое письмо необходимо сдать или пройти проверку оснований для выдачи нового.

Министерство обороны отмечает, что выдачу писем талонов на право льготного проезда осуществляют одновременно с выдачей удостоверения УБД. Также отмечается, что военнослужащие, пользующиеся льготными билетами, обязаны соблюдать правила перевозок, установленные для соответствующего вида транспорта.

Министерство обороны рекомендует следить за сроком действия талонов и своевременно оформлять новые.

Ранее сообщалось, в приложении "Дия" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ – полная компенсация стоимости автогражданки, где 50% покрывает страховая компания, а вторую половину государство, что делает полис абсолютно бесплатным.

УБД льгота проезд транспорт Министерство Министерство обороны
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
