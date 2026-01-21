Во Львове разоблачили хищение почти 2 миллионов на медицинских товарах

Фото: Национальная полиция

Во Львове сообщили о подозрениях участникам организованной группы. Известно, что речь идет о хищении при покупке медицинских товаров

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, работники медицинского учреждения сговорились с представителями частных компаний и организовали схему завладения бюджетными средствами. Эти деньги были удалены на закупку медицинских товаров.

Чиновники лечебно-диагностического центра готовили тендерную документацию. Они сделали все так, чтобы в конкурсе победить нужные им предприятия. Впоследствии эти компании заключали договоры на поставку медицинских материалов по цене значительно выше рыночной.

Главная сестра заведения согласовывала документы. Затем бюджетные деньги перечисляли подрядчикам, а те передавали часть суммы должностным лицам диагностического центра. Известно об ущербе в размере почти 1,7 миллиона.

Теперь всем участникам группы сообщили о подозрениях. Им грозит до шести лет лишения свободы.

