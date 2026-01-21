18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 18:35

Во Львове разоблачили хищение почти 2 миллионов на медицинских товарах

21 января 2026, 18:35
Фото: Национальная полиция
Во Львове сообщили о подозрениях участникам организованной группы. Известно, что речь идет о хищении при покупке медицинских товаров

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, работники медицинского учреждения сговорились с представителями частных компаний и организовали схему завладения бюджетными средствами. Эти деньги были удалены на закупку медицинских товаров.

Чиновники лечебно-диагностического центра готовили тендерную документацию. Они сделали все так, чтобы в конкурсе победить нужные им предприятия. Впоследствии эти компании заключали договоры на поставку медицинских материалов по цене значительно выше рыночной.

Главная сестра заведения согласовывала документы. Затем бюджетные деньги перечисляли подрядчикам, а те передавали часть суммы должностным лицам диагностического центра. Известно об ущербе в размере почти 1,7 миллиона.

Теперь всем участникам группы сообщили о подозрениях. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.

