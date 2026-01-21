18:24  21 января
21 января 2026, 20:03

Интимные видео и слухи об измене: Елена Тополя дала откровенный комментарий

21 января 2026, 20:03
Фото: Instagram/alyoshasinger
Елена Тополя опровергла слухи об измене во время брака и рассказала, когда на самом деле начала новые отношения

Ситуацию вокруг своей личной жизни певица прокомментировала в соц.сетях, передает RegioNews.

Скандал с утечкой интимных видео Елены Тополи получил продолжение из-за слухов о ее якобы измене во время брака. Певица отреагировала на клевету и объяснила хронологию своих отношений с новым парнем.

По словам Тополи, она познакомилась с новым партнером только через неделю после подачи документов на развод с Тарасом Тополя. Она подчеркнула, что к тому времени состояла в браке официально, а какие-либо предположения о "месяцах измен" не соответствуют действительности.

Артистка решительно заявила, что будет защищать свое право на личную жизнь. Она пригрозила судебными исками против СМИ и онлайн-пабликов, распространяющих ложную информацию о ее личной жизни.

Елена Тополя подчеркнула, что стала жертвой преступления, и никаких противозаконных действий с ее стороны не было. Певица призвала уважать ее личное пространство и прекратить распространение ложных слухов.

Ранее сообщалось, в сети появилось интимное видео с певицей Еленой Тополя, которую неизвестные разослали журналистам и блогерам.

