18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 20:14

В Ровно спасли 74-летнего мужчину, пропавшего ночью во время непогоды

21 января 2026, 20:14
Фото: Национальная полиция Украины
Полицейские в Ровно быстро нашли 74-летнего пенсионера, потерявшегося в морозную ночь, пройдя более 4 км от дома

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно полиция оперативно разыскала 74-летнего пенсионера, пропавшего ночью во время мороза и снежных заносов. Мужчина уже третий раз за месяц оставался без присмотра, из-за чего семья забила тревогу.

Мужчина был замерзший и дезориентированный

Об исчезновении своего супруга вечером 20 января сообщила 48-летняя женщина. В последний раз она видела его днем, а с тех пор он не отвечал на звонки. Из-за предыдущих потерь полиция действовала быстро, чтобы не допустить угрозы для здоровья пенсионера.

Следственно-оперативная группа Ровенского райуправления полиции оперативно установила вероятное местонахождение мужчины и передала информацию патрульным. Менее чем через два часа его нашли на улице Нила Хасевича вблизи железнодорожного вокзала. Мужчина прошел более 4 километров от дома, был уставшим и замерз, а одежда покрылась инеем.

Правоохранители помогли пенсионеру согреться и вернули домой. Семья и полиция отмечают профессионализм и неравнодушие коллег, благодаря которым поиски завершились благополучно.

Ранее сообщалось, две 9-летние школьницы самостоятельно отправились в "путешествие к бабушке" и исчезли в Киеве.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
