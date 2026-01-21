Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские в Ровно быстро нашли 74-летнего пенсионера, потерявшегося в морозную ночь, пройдя более 4 км от дома

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно полиция оперативно разыскала 74-летнего пенсионера, пропавшего ночью во время мороза и снежных заносов. Мужчина уже третий раз за месяц оставался без присмотра, из-за чего семья забила тревогу.

Мужчина был замерзший и дезориентированный

Об исчезновении своего супруга вечером 20 января сообщила 48-летняя женщина. В последний раз она видела его днем, а с тех пор он не отвечал на звонки. Из-за предыдущих потерь полиция действовала быстро, чтобы не допустить угрозы для здоровья пенсионера.

Следственно-оперативная группа Ровенского райуправления полиции оперативно установила вероятное местонахождение мужчины и передала информацию патрульным. Менее чем через два часа его нашли на улице Нила Хасевича вблизи железнодорожного вокзала. Мужчина прошел более 4 километров от дома, был уставшим и замерз, а одежда покрылась инеем.

Правоохранители помогли пенсионеру согреться и вернули домой. Семья и полиция отмечают профессионализм и неравнодушие коллег, благодаря которым поиски завершились благополучно.

