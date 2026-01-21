Польша меняет правила помощи украинским беженцам
Власти соседней Польши меняют правила оказания помощи украинским беженцам. Речь идет о специальном законе, введенном после начала войны в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на польское радио.
Сначала выплату 800+ связали с профессиональной активностью родителей, теперь будут ограничивать доступ к медицинским услугам.
В частности, медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним лицам, работающим или проживающим в центрах коллективного размещения.
Среди изменений – замена бумажного удостоверения, выданного председателем Управления по делам иностранцев, электронной карточкой DIIA и возможность подтверждения личности и пребывания с помощью приложения mObywatel.
Напомним, в конце 2025 года Польша депортировала более 20 украинцев. Перед этим у ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией пребывания иностранцев, среди задержанных – украинец.