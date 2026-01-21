18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 19:29

Польша меняет правила помощи украинским беженцам

21 января 2026, 19:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Власти соседней Польши меняют правила оказания помощи украинским беженцам. Речь идет о специальном законе, введенном после начала войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на польское радио.

Сначала выплату 800+ связали с профессиональной активностью родителей, теперь будут ограничивать доступ к медицинским услугам.

В частности, медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним лицам, работающим или проживающим в центрах коллективного размещения.

Среди изменений – замена бумажного удостоверения, выданного председателем Управления по делам иностранцев, электронной карточкой DIIA и возможность подтверждения личности и пребывания с помощью приложения mObywatel.

Напомним, в конце 2025 года Польша депортировала более 20 украинцев. Перед этим у ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией пребывания иностранцев, среди задержанных – украинец.

