Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
21 січня 2026, 18:47

Сполучених Штатів, на які ми раніше сподівалися і які інколи ідеалізовували, вже немає

21 січня 2026, 18:47
Штати, які зараз формуються, стають загрозою
Штати, які зараз формуються, стають загрозою
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Штати, які будуть у майбутньому, можуть повністю випасти з нашого контексту.

Для ілюстрації – оформлення Американського Дому в Давосі. Як вам?

Мільйони доходів, мільярд підтримки, двадцять мільярдів, трильйони. Фантастичні успіхи. Сонний Джо. Якась ракета, яка може знищити світ. Але ви про неї не знаєте. Гроші. Багато грошей. Багато успіхів за рік. 350 мільярдів для України. Треба віддати шматок льоду (Гренландію). У Макрона – прикольні окуляри. Путін десять років не міг помирити Вірменію і Азербайджан. Він мене похвалив. І вже готовий до переговорів. Ліки, Рютте, всі користувались преференціями США. Крипта, Ші і Китай. Ми – найкращі.

Це – короткий виклад виступу лідера найсильнішої країни світу.

Сльози заважають говорити. Не дивіться вгору. Бідний, бідний, бідний світ.

