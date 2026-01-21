Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
Протестующие собираются у местной Филармонии. По информации местных СМИ, их количество растет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Хмельницкого LIVE.
"Хмельницкие вышли на митинг против несправедливых графиков отключений света. Протестующие собираются у Филармонии. По информации СМИ, их количество растет", – говорится в сообщении.
Требования протестующих пока неизвестны.
Позже в центре Хмельницкого задержали мужчину с гранатой.
Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина признавался с помощью боевой гранаты. Женщина не удержала ее в руке – граната упала рядом и взорвалась.
