21 января 2026, 19:31

Мошенники обещают сдать экзамен ПДД с помощью новых гаджетов

21 января 2026, 19:31
Фото: иллюстративное
Киберполиция предупреждает, что предложения сдать экзамен ПДД "за деньги" являются мошенничеством и наказываются законом

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Украине появилась новая схема мошенничества среди кандидатов на водителя. Незнакомцы в интернете предлагают сдать теоретический экзамен по ПДД с помощью специальных устройств и гарантируют "успешный результат". Главный сервисный центр МВД и Департамент киберполиции предупреждают: такая "помощь" незаконна.

Согласно данным правоохранителей, мошенники самостоятельно отслеживают готовящихся к экзаменам людей. Они мониторят социальные сети, группы и официальные страницы сервисных центров МВД, чтобы найти новичков и предложить им услуги. Далее действует проверенная схема: обещают помощь, оказывают специальные технические устройства и берут деньги за свои услуги.

Для обмана используют разные гаджеты, которые передают ответы на вопросы в режиме онлайн. Самые распространенные – микрокамеры, смартчасы, наушники и очки с видеокамерой. Если администратор обнаруживает использование таких устройств, экзамен сразу прекращается, а результат аннулируется.

Киберполиция советует пользоваться только проверенными источниками информации и соблюдать правила дорожного движения. Консультации по сервисным центрам МВД можно получить по телефону: (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы – главного и бывшего сотрудников Госпродпотребслужбы и преподавателя государственного вуза, создавших схему получения взяток за гарантированное сдачу экзаменов на удостоверение тракториста-машиниста.

