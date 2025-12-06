15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
07:42  06 грудня
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
06 грудня 2025, 13:07

США не хочуть надавати Україні жодних зобовʼязуючих гарантій

06 грудня 2025, 13:07
Читайте также на русском языке
Вчора була 31 річниця з часу підписання Будапештського меморандуму. Модерував цікаву дискусію щодо цього
Вчора була 31 річниця з часу підписання Будапештського меморандуму. Модерував цікаву дискусію щодо цього
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дуже символічно, що якраз вчора США викотили свою стратегію нацбезпеки і паралельно вмовляли членів української делегації Умєрова та Гнатова погодити "Рамкову угоду про мир", яка не далеко втекла від Будапештського меморандуму.

США не хочуть надавати Україні жодних зобовʼязуючих гарантій, як це не було зроблено і 31 рік тому. При цьому бажання повирішувати свої інтереси за рахунок України не просто збереглося, а навіть примножилося. Мені кажуть, що тепер американці претендують на те, щоб тільки їх компанії займалися післявоєнною відбудовою і, відповідно, мали право освоювати найбільші кошториси.

Невивчені уроки Будапешта досі аукуються нам новими "угодами", які ніхто не збирається ратифіковувати. По суті, є бажання продати порожній папірчик, аби вивести Росію з-під карколомного падіння в економічну прірву. Бо "в регіоні потрібна стабільність".

Тільки чому за цю цвинтарну "стабільність" має платити тільки Україна?

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна політика війна гарантії безпеки
Сирський заявив, що Кремль використовує переговори для захоплення нових територій
05 грудня 2025, 21:14
Поліцейські закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
05 грудня 2025, 19:39
Віцепрезидент США: мир з Росією складніший, ніж очікувалося, але надія ще є
05 грудня 2025, 08:47
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Польщі оголошували повітряну тривогу через російську атаку по Україні
06 грудня 2025, 15:58
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
06 грудня 2025, 15:08
Зеленський летить до Великої Британії
06 грудня 2025, 14:15
"Це все фейк": депутатка Скороход звинуватила НАБУ у брехні
06 грудня 2025, 12:35
Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО
06 грудня 2025, 11:48
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 10:46
Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей
06 грудня 2025, 10:19
Ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії
06 грудня 2025, 09:50
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 07:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »