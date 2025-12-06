Вчора була 31 річниця з часу підписання Будапештського меморандуму. Модерував цікаву дискусію щодо цього

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Дуже символічно, що якраз вчора США викотили свою стратегію нацбезпеки і паралельно вмовляли членів української делегації Умєрова та Гнатова погодити "Рамкову угоду про мир", яка не далеко втекла від Будапештського меморандуму.

США не хочуть надавати Україні жодних зобовʼязуючих гарантій, як це не було зроблено і 31 рік тому. При цьому бажання повирішувати свої інтереси за рахунок України не просто збереглося, а навіть примножилося. Мені кажуть, що тепер американці претендують на те, щоб тільки їх компанії займалися післявоєнною відбудовою і, відповідно, мали право освоювати найбільші кошториси.

Невивчені уроки Будапешта досі аукуються нам новими "угодами", які ніхто не збирається ратифіковувати. По суті, є бажання продати порожній папірчик, аби вивести Росію з-під карколомного падіння в економічну прірву. Бо "в регіоні потрібна стабільність".

Тільки чому за цю цвинтарну "стабільність" має платити тільки Україна?