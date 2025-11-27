21:55  27 ноября
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
27 ноября 2025, 22:49

Никаких реальных сигналов о переговорах ближайшие 2-3 месяца не будет – Кремль просто тянет время

27 ноября 2025, 22:49
Путин в очередном своем выступлении фактически спрятал в ящик собственный же мирный план, который передавал через Виткоффа Трампу и на котором он и подставился.
Путин в очередном своем выступлении фактически спрятал в ящик собственный же мирный план, который передавал через Виткоффа Трампу и на котором он и подставился.
Никаких реальных сигналов о переговорах в ближайшие 2-3 месяца не будет – Кремль просто тянет время. И кормит тем, что завтра что-нибудь будет. Или послезавтра. А потому – даже не начинайте давить, не размораживайте активы, не передавайте Томагавки, не вводите новые санкции…

Тезис путина о "нелегитимном Зеленском" – это даже не об Украине. Это попытка создать проблему для США и если Вашингтон это проглотит, тогда Россия сможет объявлять нелегитимными любые будущие договоренности. То есть намеренно подрывается сама возможность переговоров.

Особенно показателен момент – этой риторикой пути фактически "отмахнулись" и от Трампа. Не стал подстраиваться ни под его ожидания, ни под его намеки. Другой вопрос – Трамп ли это вообще заметит, или опять сделает вид, что ничего не произошло.

Для Украины этот период является окном возможностей. Если Кремль берет паузу, это не значит, что ее нужно давать. Следующие несколько месяцев следует использовать, чтобы усилить давление на Россию там, где она слаба. Успешные удары по символическим целям – условно говоря, тот же Крымский мост – были бы сигналом не только Москве, но и союзникам, что Украина не ждет, а действует.

В целом выступление Путина показало, что оно не готово ни к миру, ни к изменению позиций. Только до затягивания переговоров, потому что это его тактика, что все просто физически устанут.

Поэтому инициатива сейчас на стороне тех, кто не даст ему паузу.

