Жодних реальних сигналів про переговори найближчі 2-3 місяці не буде – Кремль просто тягне час

Путін у черговому своєму виступі фактично заховав у шухляду власний же «мирний план», який передавав через Віткоффа Трампу і на якому він і підставився

фото: tsn.ua

Ніяких реальних сигналів про переговори найближчі 2-3 місяці не буде – Кремль просто тягне час. І годує тим, що завтра щось буде. Чи післязавтра. А тому – навіть не починайте тиснути, не розморожуйте активи, не передавайте Томагавки, не вводьте нових санкцій…

Теза путіна про "нелегітимного Зеленського" – це навіть не про Україну. Це спроба створити проблему для США і якщо Вашингтон це проковтне, тоді Росія зможе оголошувати "нелегітимними" будь-які майбутні домовленості. Тобто навмисно підривається сама можливість переговорів.

Особливо показовий момент – цією риторикою путін фактично "відмахнувся" і від Трампа. Не став підлаштовуватися ні під його очікування, ні під його натяки. Інше питання – чи Трамп це взагалі помітить, чи знову зробить вигляд, що нічого не сталося.

Для України цей період є вікном можливостей. Якщо Кремль бере паузу, це не означає, що її треба давати. Наступні кілька місяців варто використати, щоб посилити тиск на Росію там, де вона слабка. Успішні удари по символічних цілях - умовно кажучи, той же Кримський міст – були б сигналом не лише Москві, а й союзникам, що Україна не чекає, а діє.

Загалом виступ путіна показав, що він не готовий ні до миру, ні до зміни позицій. Лише до затягування перемовин, бо це є його тактика, що всі просто фізично втомляться.

Тому ініціатива зараз на боці тих, хто не дасть йому цієї паузи.