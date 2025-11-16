Кризис на Банковой: запускается ли новый политический сценарий

Понедельник как-то сразу пошел не туда – он прилетел информационной бомбой, потому что не каждый день в окружении президента находят "пиджаков", которые переводят кэш из кармана в карман

Фото: Офис Президента

Уровень деликатности – ноль. Как есть, так и подали – сырым и без соуса

В воздухе целую неделю висит вопрос – кто стоит за этой спецоперацией и кому это выгодно? Прямых улик, что это "привет из Москвы", нет. Как и того, что НАБУ по САП двигались по четкому скрипту ФБР. Все это только разгоняет конспирологию, где смешались и кони, и люди.

Но одно ясно точно: как внутренние, так и внешние игроки явно не хотят продолжения старых "банковых" традиций. О голове ОП умолчу. Фокус уже на Зеленском. И на вопросе – не запускаются ли сейчас сценарии мягкого транзита власти? В своем стиле без лишних брифингов. А может, это только разминка перед весной, когда на столе появится что-то похожее на соглашение с Россией? Неофициальное, но очень показательное.

Конечно, трудно решать уравнения со многими неизвестными. Зеленский еще может опрокинуть доску, как в "Слуге народа". Но, похоже, он уже находится в режиме глубокого антикризиса. Потому что после "Энергоатома" легко может прилететь по оборонке, агро и другим секторам. И тогда каждый понедельник будет новая серия – трагикомедия о государственном управлении.

Если слухи об изменениях в Кабмине и структуре ОП подтвердятся – это означает, что на Банковой прекрасно понимают масштабы рисков. Личных. И все было бы логично, если бы не одно "но" – пока все это происходит, продолжаются ожесточенные бои на фронте. И нет никакой гарантии, что до апреля у нас будет больше карт в рукаве.

Этот хаос – вызов не только нам. Внешние игроки тоже уже немного запутались. Потому что хотят закрыть украинский вопрос и вернуться к нормальному планированию. Но мы-то знаем, что "нормального" уже не будет.

Итог? Этот политический кризис – все еще шанс. Чтобы консолидироваться. Или потерять все из-за бунта, который выйдет за пределы кухонных разговоров. И тогда еще неизвестно, по какому сценарию пойдет Украина.

У Зеленского все еще есть варианты.

Главный из них – как он хочет остаться в истории.