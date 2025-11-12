История с "пленками Миндича" – о том, как вовремя принимать политические решения

Я искренне хочу, чтобы президент Зеленский остановил разворачивающееся провел публичный диалог и избавился от балласта, пока не поздно

Я искренне хочу, чтобы президент Зеленский остановил разворачивающееся провел публичный диалог и избавился от балласта, пока не поздно

иллюстративное фото: из открытых источников

2013 год. Янукович не захотел сдавать Захарченко после разгона студентов под Стелой Независимости. Потому что считал, что "своих не сдают". Общество подняло планку – и уже требовало отставки правительства Азарова. Янукович снова уперся. А дальше – Майдан. Сегодняшняя история с "пленками Миндича" – о том, как вовремя принимать политические решения. Я искренне хочу, чтобы президент Зеленский остановил разворачивающееся провел публичный диалог и избавился от балласта, пока не поздно. Особенно во время войны, когда враг только и ждет момента воспользоваться нашей дестабилизацией.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.