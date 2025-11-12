14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
12 ноября 2025, 15:06

История с "пленками Миндича" – о том, как вовремя принимать политические решения

12 ноября 2025, 15:06
Читайте також українською мовою
Я искренне хочу, чтобы президент Зеленский остановил разворачивающееся провел публичный диалог и избавился от балласта, пока не поздно
Я искренне хочу, чтобы президент Зеленский остановил разворачивающееся провел публичный диалог и избавился от балласта, пока не поздно
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

2013 год.

Янукович не захотел сдавать Захарченко после разгона студентов под Стелой Независимости. Потому что считал, что "своих не сдают".

Общество подняло планку – и уже требовало отставки правительства Азарова.

Янукович снова уперся.

А дальше – Майдан.

Сегодняшняя история с "пленками Миндича" – о том, как вовремя принимать политические решения. Я искренне хочу, чтобы президент Зеленский остановил разворачивающееся провел публичный диалог и избавился от балласта, пока не поздно.

Особенно во время войны, когда враг только и ждет момента воспользоваться нашей дестабилизацией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Владимир Зеленский скандал Тимур Миндич пленки Миндича
В одном из эпизодов "пленок Миндича" зафиксировали разговор Зеленского
12 ноября 2025, 13:55
Скандал вокруг совладельца "Квартал 95" Миндича: студия сделала заявление
12 ноября 2025, 12:20
Герман Галущенко отстранен от обязанностей министра юстиции
12 ноября 2025, 08:31
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч потребителей в трех областях - Минэнерго
12 ноября 2025, 15:59
Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики
12 ноября 2025, 15:55
Бурые медведи Карпат попали в фотоловушку: снимки из Ужанского нацпарка
12 ноября 2025, 15:53
В Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками
12 ноября 2025, 15:45
Суд взял под стражу Миронюка по делу о коррупции в Энергоатоме
12 ноября 2025, 15:44
Суд отправил фигуранта коррупционного дела по Энергоатому Басова под стражу
12 ноября 2025, 15:31
Война дронов на Запорожском фронте: как 65 бригада держит линию
12 ноября 2025, 14:50
В военной части на Киевщине разоблачили хищение продуктов более чем на 3 млн грн
12 ноября 2025, 14:37
Во Франковске расклеили листовки против трудовых мигрантов
12 ноября 2025, 14:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »