Історія з "плівками Міндіча" – про те, як вчасно ухвалювати політичні рішення
Я щиро хочу, щоб президент Зеленський зупинив те, що розгортається, провів публічний діалог і позбавився баласту, поки не пізно
Я щиро хочу, щоб президент Зеленський зупинив те, що розгортається, провів публічний діалог і позбавився баласту, поки не пізно
2013 рік.
Янукович не захотів "здавати” Захарченка після розгону студентів під Стелою Незалежності. Бо вважав, що "своїх не здають".
Суспільство підняло планку - і вже вимагало відставки уряду Азарова.
Янукович знову вперся.
А далі – Майдан.
Сьогоднішня історія з "плівками Міндіча" – про те, як вчасно ухвалювати політичні рішення. Я щиро хочу, щоб президент Зеленський зупинив те, що розгортається, провів публічний діалог і позбавився баласту, поки не пізно.
Особливо під час війни, коли ворог тільки й чекає моменту скористатися нашою дестабілізацією.
В одному з епізодів "плівок Міндіча" зафіксували розмову ЗеленськогоВсі новини »
12 листопада 2025, 13:55Скандал довкола співвласника "Квартал 95" Міндіча: студія зробила заяву
12 листопада 2025, 12:20Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго
12 листопада 2025, 15:59Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики
12 листопада 2025, 15:55Бурі ведмеді Карпат потрапили у фотопастку: знімки з Ужанського нацпарку
12 листопада 2025, 15:53У Кривому Розі чоловік вкрав картку з виплатами за загиблого військового і "балував себе" покупками
12 листопада 2025, 15:45Суд узяв під варту Ігоря Миронюка у справі про корупцію в Енергоатомі
12 листопада 2025, 15:44Суд відправив фігуранта корупційної справи по Енергоатому Басова під варту
12 листопада 2025, 15:31Війна дронів на Запорізькому фронті: як 65-та бригада тримає лінію
12 листопада 2025, 14:50У військовій частині на Київщині викрили розкрадання продуктів на понад 3 млн грн
12 листопада 2025, 14:37У Франківську розклеїли листівки проти трудових мігрантів
12 листопада 2025, 14:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »