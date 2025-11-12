Історія з "плівками Міндіча" – про те, як вчасно ухвалювати політичні рішення

Я щиро хочу, щоб президент Зеленський зупинив те, що розгортається, провів публічний діалог і позбавився баласту, поки не пізно

Я щиро хочу, щоб президент Зеленський зупинив те, що розгортається, провів публічний діалог і позбавився баласту, поки не пізно

ілюстративне фото: з відкритих джерел

2013 рік. Янукович не захотів "здавати” Захарченка після розгону студентів під Стелою Незалежності. Бо вважав, що "своїх не здають". Суспільство підняло планку - і вже вимагало відставки уряду Азарова. Янукович знову вперся. А далі – Майдан. Сьогоднішня історія з "плівками Міндіча" – про те, як вчасно ухвалювати політичні рішення. Я щиро хочу, щоб президент Зеленський зупинив те, що розгортається, провів публічний діалог і позбавився баласту, поки не пізно. Особливо під час війни, коли ворог тільки й чекає моменту скористатися нашою дестабілізацією.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.