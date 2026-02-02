Виведення військ агресора з території незалежної й суверенної країни – саме це шлях до миру

Виведення військ з Донбасу – це шлях до миру – заявляє офіційно агресор. І цей наратив так чи інакше обговорюється, включно з дипломатичним треком

Навіть в Україні соцопитування проводяться з таким питанням! Причому немає навіть ясності, про що розмова, про Донбас, про Донецьку область, про частину Донецької області... Головне, що начеб-то всі забули, що слово окупація – це не про мир. Це – зі словника війни! Лише деокупація дасть довготривалий мир. І немає жодних "складних питань"! Є складна ситуація НА СЬОГОДНІ у російсько-українській війні і бажання інших країн уникнути російської агресії. Історія вже показала – це марні мрії. Виведення військ агресора з території незалежної й суверенної країни – саме це шлях до миру! Так, зараз, це здається неможливим. Як ще вчора неможливою вважалася російська окупація території України. Як сьогодні дехто в Європі вважає неможливим російську атаку на країни ЄС чи НАТО. Але рано чи пізно ворог змушений буде зупинитися – бюджет війни не безлімітний. Звісно в України також можливості не безмежні. Вона потребує солідарності й партнерства масштабування допомоги. Набагато дешевше це зробити зараз, ніж вкладати трильони потім. Єдиний правдивий шлях до миру – не заохочення агресора до подальших територіальних претензій, а деокупація України!

