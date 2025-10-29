09:15  29 октября
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
29 октября 2025, 07:53

Китай и окончание войны

29 октября 2025, 07:53
Накануне встречи Трампа и Си многие начали говорить о том, что Китай не позволит закончить войну
Фото: epa/vostock-photo
Давайте попробуем посмотреть, какие интересы Китая в этой войне?

1. Китай не хочет ни поражения, ни победы России. Ему нужна слабая Россия с центром, ориентированным на Китай. А результат этой войны, когда оба считают себя победителями – идеален для Китая. Главная красная линия – Одесса, которая должна быть украинская. Ибо усиление России на Черном море в относительно короткой перспективе изменит баланс сил в черноморском бассейне. А это противоречит интересам Китая.

2. Нам нужно сразу опровергнуть миф о Китае, который едва не захватил Дальний Восток. Это ложь и сейчас планов переселять миллионы китайцев в Сибирь нет. На этом этапе Китай делает ставку на выкачивание ресурсов, чему будет способствовать слабый центр и переориентация, как минимум, части крупного бизнеса в Китай. Это главная стратегия КНР в последующие годы. Ни о каком увлечении зауралья речь вообще не идет.

3. Россия в силу технологической деградации и глубокого демографического кризиса имеет всего два пути развития: либо попытка технологической диверсификации с Западом (условие – прекращение войны и хотя бы видимость игры по правилам США), либо сползание в абсолютный технологический вассалитет от КНР с соответствующими политическими последствиями. Путин пока считает, что у него достаточно времени, чтобы выиграть войну и затем попытаться диверсифицироваться.

4. Заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас (в течение полугода)? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают. Война в Украине является частью более сложной игры, где российские ресурсы и технологический вассалитет лишь весомая, но часть. Какие еще части этой игры?

  • Безопасность в Европе, которую может гарантировать Китай из-за давления на РФ. В обмен на это Китай хочет понимать правила торговли с ЕС, и как он будет зарабатывать на этой торговле.
  • Правила торговли с США и как Китай будет зарабатывать на этой торговле.
  • Правила игры в Африке и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Британия).
  • Правила игры в тихоокеанском регионе и как будут устроены эти же правила игры.
  • Вопросы ядерной безопасности и недопущение прямых военных конфликтов между США и Китаем

Это не исчерпывающий, но важный перечень вопросов, влияющих на окончание нашей войны.

5. Все это, как минимум сейчас – не раздел мира, как многие себе считают. Это выработка сложных правил игры в мире, где два гегемона не собираются воевать (как минимум в наземных операциях) за своих союзников. И это мир в котором сегодня ни США, ни Китай не предлагают стройных ценностных концепций.

В целом, мы входим в переходный период, где, к сожалению, ценности не будут играть значимой роли, а ситуативные союзы будут весомее долгосрочных договоренностей.

Из плюсов – Китай и США обречены договориться. Тема Украины станет частью договоренностей по Европе.

Повторю только то, что многие месяцы пытаюсь донести: без нормализации отношений с КНР игру будем играть не мы, а во многом за нас.

