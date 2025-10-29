09:15  29 жовтня
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
29 жовтня 2025, 07:53

Китай і закінчення війни

29 жовтня 2025, 07:53
Читайте также на русском языке
Напередодні зустрічі Трампа та Сі багато хто почав говорити про те, що Китай не дасть можливість закінчити війну
Фото: epa/vostock-photo
Давайте спробуємо подивитися, а які інтереси Китаю в цій війні?

1. Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Йому потрібна слабка Росія з центром орієнтованим на Китай. А результат цієї війни, коли обидва вважають себе переможцями – ідеальний для Китаю. Головна червона лінія – Одеса, яка має бути українською. Бо посилення Росії на Чорному морі в відносно короткій перспективі змінить баланс сил в чорноморському басейні. А це суперечить інтересам Китаю.

2. Нам потрібно відразу спростувати міф про Китай, який ледве не захопив Далекий Схід. Це брехня і зараз планів переселяти мільйони китайців в Сибір немає. На цьому етапі Китай робить ставку на викачування ресурсів, чому сприятиме слабкий центр і переорієнтація, як мінімум, частини крупного бизнесу на Китай. Це головна стратегія КНР на наступні роки. Ні про яке захоплення зауралля мова взагалі не йде.

3. Росія, в силу технологічної деградації і глибокої демографічної кризи має всього два шляхи розвитку: або спроба технологічної диверсифікації з Заходом (умова – припинення війни і хоча б видимість гри за правилами США), або сповзання в абсолютний технологічний васалітет від КНР з відповідними політичними наслідками. Путін поки вважає, що в нього є достатньо часу, щоб виграти війну і потім спробувати диверсифікуватися.

4. Чи зацікавлений Китай в закінченні війни зараз (протягом півроку)? Відповідь на це питання нелінійна, як багато хто вважає. Війна в Україні є частиною більш складної гри, де російські ресурси і технологічний васалітет є лише вагомою, але частиною. Які ще є частини цієї гри?

  • Безпека в Європі, яку може гарантувати Китай через тиск на РФ. В обмін на це Китай хоче розуміти правила торгівлі з ЄС і як він буде заробляти на цій торгівлі.
  • Правила торгівлі з США і як Китай буде заробляти на цій торгівлі.
  • Правила гри в Африці, і як Африка буде розділена між головними гравцями (США, Китай, Франція, Росія, Британія).
  • Правила гри в тихоокеанському регіоні і як будуть влаштовані ці самі правила гри.
  • Питання ядерної безпеки і недопущення прямих воєнних конфліктів між США та Китаєм

Це не вичерпний, але важливий перелік питань, які впливатимуть на закінчення нашої війни.

5. Все це, як мінімум зараз – не поділ світу, як багато хто собі вважає. Це вироблення складних правил гри в світі, де два гегемони не збираються воювати (як мінімум в наземних операціях) за своїх союзників. І це світ в якому на сьогодні ні США, ні Китай не пропонують струнких ціннісних концепцій.

В цілому, ми входимо в перехідний період, де, на жаль, цінності не відіграватимуть вагомої ролі, а ситуативні союзи будуть вагоміші за довготривалі домовленості.

Із плюсів – Китай і США приречені домовитися. А відтак тема України стане частиною домовленостей по Європі.

Повторю лише те, що багато місяців пробую донести: без нормалізації стосунків з КНР гру гратимемо не ми, а багато в чому за нас.

