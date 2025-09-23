Встреча Трамп-Зеленский: оружие будет, санкции – вряд ли

В преддверии встречи США впервые за каденцию Трампа ввели вторичные санкции против ряда компаний, помогающих российскому ВПК. Санкции не очень мощные, но все же это символический знак

В преддверии встречи США впервые за каденцию Трампа ввели вторичные санкции против ряда компаний, помогающих российскому ВПК. Санкции не очень мощные, но все же это символический знак

Иллюстративное фото: AP

1. Эта встреча не принесет, похоже, серьезных прорывов. Она будет очередной встречей, где будут подняты два базовых вопроса: расширение санкций (положительный результат малореалистичный) и продолжение продажи оружия (здесь все будет хорошо).

2. Что касается санкций, то здесь США, похоже, готовы делать символические жесты. А вот более радикальные шаги будут откладываться. Но то, что старые санкции не отменяют, в сложившейся ситуации уже позитив. В конце концов главные усилия Америки сейчас будут направлены на Китай и, возможно, на Венесуэлу.

3. Для нас, на фоне первых дней работы нового посла, более важно сейчас попытаться сделать нашу политику в США более структурированной. Уже первые встречи Ольги Стефанишиной показали, что американский политикум в целом положительно встретил. Но главный вопрос теперь, как превратить первые впечатления в положительный тренд. Особенно на фоне того, что искусственная блокада нашего посольства, прорвана.

4. Я неоднократно писал: наши главные проблемы состоят в том, что мы работаем кавалерийскими наскоквами: есть проблема, выезжает десант. Проблема погашена – мы расслабляемся. Классический пример – вчерашние похороны Кирка, превратившиеся в сверхважное политическое действо, где Трамп в совершенно ветхозаветной манере пообещал мстить всем тем, кого считает врагами. Здесь следует обратить внимание, что Россия выделила отдельного человека (Дмитриева), который занимается, кроме всего прочего, праворадикальной христианской тусовкой. У нас есть лучшие стартовые возможности по диалогу с этими людьми. Но наша главная проблема – несистемность.

5. По логике у нас должен быть создан координационный центр по созданию широкой экосистемы контактов с США. И по логике, координатором должен стать именно посол. В противном случае – мы будем жить в режиме тушения пожаров.