09:43  23 сентября
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
07:39  23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
00:20  23 сентября
Певица Юлия Санина призналась, из-за чего может ссориться с мужем
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
23 сентября 2025, 09:15

Встреча Трамп-Зеленский: оружие будет, санкции – вряд ли

23 сентября 2025, 09:15
Читайте також українською мовою
В преддверии встречи США впервые за каденцию Трампа ввели вторичные санкции против ряда компаний, помогающих российскому ВПК. Санкции не очень мощные, но все же это символический знак
В преддверии встречи США впервые за каденцию Трампа ввели вторичные санкции против ряда компаний, помогающих российскому ВПК. Санкции не очень мощные, но все же это символический знак
Иллюстративное фото: AP
Читайте також
українською мовою

1. Эта встреча не принесет, похоже, серьезных прорывов. Она будет очередной встречей, где будут подняты два базовых вопроса: расширение санкций (положительный результат малореалистичный) и продолжение продажи оружия (здесь все будет хорошо).

2. Что касается санкций, то здесь США, похоже, готовы делать символические жесты. А вот более радикальные шаги будут откладываться. Но то, что старые санкции не отменяют, в сложившейся ситуации уже позитив. В конце концов главные усилия Америки сейчас будут направлены на Китай и, возможно, на Венесуэлу.

3. Для нас, на фоне первых дней работы нового посла, более важно сейчас попытаться сделать нашу политику в США более структурированной. Уже первые встречи Ольги Стефанишиной показали, что американский политикум в целом положительно встретил. Но главный вопрос теперь, как превратить первые впечатления в положительный тренд. Особенно на фоне того, что искусственная блокада нашего посольства, прорвана.

4. Я неоднократно писал: наши главные проблемы состоят в том, что мы работаем кавалерийскими наскоквами: есть проблема, выезжает десант. Проблема погашена – мы расслабляемся. Классический пример – вчерашние похороны Кирка, превратившиеся в сверхважное политическое действо, где Трамп в совершенно ветхозаветной манере пообещал мстить всем тем, кого считает врагами. Здесь следует обратить внимание, что Россия выделила отдельного человека (Дмитриева), который занимается, кроме всего прочего, праворадикальной христианской тусовкой. У нас есть лучшие стартовые возможности по диалогу с этими людьми. Но наша главная проблема – несистемность.

5. По логике у нас должен быть создан координационный центр по созданию широкой экосистемы контактов с США. И по логике, координатором должен стать именно посол. В противном случае – мы будем жить в режиме тушения пожаров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ США война ООН Зеленский Владимир встреча
Встреча Зеленского и Трампа: что запланировано на полях Генассамблеи ООН
23 сентября 2025, 06:48
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Агента ФСБ в Хмельницком поймали "на горячем": собирал координаты для ударов по Украине
23 сентября 2025, 10:56
COVID-19 в Украине: за неделю зафиксировано 19 смертей и почти 12 тысяч новых случаев
23 сентября 2025, 10:42
РФ обстреляла Украину тремя ракетами и более сотней дронов: как отработала ПВО
23 сентября 2025, 10:19
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
23 сентября 2025, 09:43
Враг атаковал Одесщину: погибла женщина, повреждена гостиница и дом культуры
23 сентября 2025, 09:02
Потери РФ за сутки: более тысячи солдат, 2 самолета и вертолет
23 сентября 2025, 08:40
Ночная дроновая атака на Кировоградщину: спасатели ликвидируют последствия
23 сентября 2025, 08:27
На Льовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16
Задержки на железной дороге из-за обстрелов Кировоградщины: какие поезда следуют с опозданием
23 сентября 2025, 07:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »