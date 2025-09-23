09:43  23 вересня
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
23 вересня 2025, 09:15

Зустріч Трамп-Зеленський: зброя буде, санкції – навряд

23 вересня 2025, 09:15
Напередодні зустрічі США вперше за каденцію Трампа ввели вторинні санкції проти ряду компаній, які допомагають російському ВПК. Санкції не дуже потужні, але все ж це певний символічний знак
Ілюстративне фото: AP
1. Ця зустріч не принесе, як виглядає, серйозних проривів. Вона буде черговою зустріччю де буде піднято два базових питання: розширення санкцій (позитивний результат малореалістичний) та продовження продажу зброї (тут все буде добре).

2. Щодо санкцій, то тут США, схоже, готові робити символічні жести. А от більш радикальні кроки будуть відкладатися. Але те, що старі санкції не відміняють, в нинішній ситуації вже позитив. Зрештою, головні зусилля Америки зараз будуть направлені на Китай і, можливо, на Венесуелу.

3. Для нас, на фоні перших днів роботи нового посла, більш важливо зараз спробувати зробити нашу політику в США більш структурованою. Вже перші зустрічі Ольги Стефанішиної показали, що американський політикум в цілому позитивно іі зустрів. Але головне питання тепер, як перетворити перші враження в позитивний тренд. Особливо на фоні того, що штучна "блокада" нашого посольства, прорвана.

4. Я неодноразово писав: наші головні проблеми полягають в тому, що ми працюємо кавалерійськими наскоквми: є проблема, виїздить десант. Проблема погашена – ми розслабляємося. Класичний приклад – вчорашні похорони Кірка, які перетворилися на надважливе політичне дійство, де Трамп в цілком старозавітній манері пообіцяв мститися всім тим, кого вважає ворогами. Тут варто звернути увагу, що Росія виділила окрему людину (Дмітрієва), який опікується, окрім всього іншого, право-радикальною християнською тусовкою. Ми маємо кращі стартові можливості по діалогу з цими людьми. Але наша головна проблема – несистемність.

5. За логікою, у нас має бути створений координаційний центр по створенню широкої екосистеми контактів з США. І за логікою, координатором мав би стати саме посол. В іншому випадку – ми будемо жити в режимі гасіння пожеж.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
07 серпня 2025
