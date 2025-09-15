Пошлины, скидки, дроны и доктрина Китая: итоги прошлой недели

Таможенная Трампа, скидки для Индии, беспилотники в Европе, новая идеологическая стратегия Китая

Таможенная Трампа, скидки для Индии, беспилотники в Европе, новая идеологическая стратегия Китая

Фото: из открытых источников

Пошлины Трампа

Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, если все остальные (ЕС) введут 50% пошлины против Индии и Китая. К сожалению, должны констатировать несколько вещей:

Трамп, де-факто, признал, что единолично влиять на Россию Вашингтон не может.

ЕС не может и не будет вводить пошлины против Китая (как минимум в таких процентах), потому что это приведет к коллапсу европейской экономики.

Мы и дальше будем наблюдать рассинхронизацию санкций США и ЕС, что позволит России несколько быстрее и дешевле обходить санкции.

К сожалению, Трамп до сих пор находится в иллюзии того, что он сможет получить от России доступ к редкоземам Арктики.

Все эти вещи еще больше показывают правдивость гипотезы, что США, в силу безопасности беспомощности Европы, считают, что именно ЕС должен стать "дойной коровой", которая должна профинансировать новое возрождение экономики Америки (между прочим, Индия и Китай точно так же смотрят на Россию).

Скидка для Индии

Агентство Reuters опубликовало исследование о том, что индийские компании потребовали скидку в 10% на российскую нефть из-за санкций. И это будет проблемой для россиян, потому что похоже, что индусы идут на этот шаг, понимая, что именно такую скидку получили китайцы.

В целом, сейчас стартовал новый сезон войны за скидки и в ближайшее время возвращения к предыдущим цифрам в 3-5% не будет.

Согласно официальным данным российской таможни, профицит внешней торговли РФ за январь-февраль 2025 года составил 77 млрд долларов (минус 14.13% год к году). И здесь нужно обратить внимание – мы не видим здесь тени. С большой долей вероятности можно говорить, что по году результаты будут гораздо хуже. Это, конечно, не коллапс, но это весомый удар по способности поддерживать войну в высокой интенсивности. И тем более открывать наземную операцию в Европе.

Беспилотники в Польше

Удар по Польше, а затем беспилотник в Румынии – это, конечно, попытка прощупать красные линии и попытка посеять хаотизацию во внутренней политике Польши и ЕС. Об этом много писалось и говорилось на неделе, и я на этом не буду останавливаться. Здесь обратите внимание на некоторые другие аспекты.

1. Нам необходимо быть необходимыми НАТО в обучении по борьбе с беспилотниками. Наша позиция "приезжайте к нам" и смех, что они боятся – контрпродуктивны. Мы должны показать свою важность для наших соседей, потому что это единственная возможность сломать тот вал негатива, который сейчас будет разворачиваться. И если вы думаете, что поляки не мониторят наши сети, вы глубоко ошибаетесь.

2. При этом нам важно не влезть во внутреннюю борьбу между командами президента и премьера. Даже если позиция одной стороны нам больше нравится.

3. Важно обратить внимание на экстренный визит министра иностранных дел Китая в Варшаву. Причиной послужило перекрытие границы с Беларусью. Дело в том, что 10% китайского экспорта в Европу идет через Белоруссию. Закрытие границы Польшей – закрывает всю эту часть экспорта (Китай и Литва не имеют дипломатических отношений). Масла в огонь подлила Захарова, сделавшую истерическое заявление с требованием срочно открыть границу (понятно, что после этого Польша точно откажется это делать).

4. Но за этой ситуацией нужно обязательно следить, потому что Польша в последние годы очень хотела стать неким хабом для Китая (окном в Европу). Конечно, сейчас ситуация изменилась из-за позиции США, но поляки, не исключено, что будут пытаться выкрутить из своего положения максимум. Мы ведь, к сожалению, даже не думаем об этом.

5. Российские беспилотники точно приведут к затягиванию с открытием границ с Беларусью. Другими словами, россияне точно насолили Китаю.

6. Похоже, что залеты российских беспилотников на территорию НАТО станут новой реальностью. НАТО поймет, что нужно хоть что-то делать только после первого реального удара. И даже тогда, есть большие вопросы, будет ли хоть какой-то ответ. Наша же главная задача формировать единую повестку: больше оружия для Украины, чтобы Украина на своей территории сбивала максимум беспилотников.

7. Наша нынешняя игра позиция по созданию совместной ПВО и ПРО с НАТО – миф. Этого в наиблежайшие пару лет не будет. Это то же самое, как мантра: пригласите Украину в НАТО.

Новая идеологема КНР

Институт Синьхуа (аналитический центр при государственном информационном агентстве, являющийся частью "мягкой силы" Коммунистической партии Китая) опубликовал весьма концентрированный (32 страницы) идеологический документ о том, как и куда должен двигаться Китай. Хочу отдельно обратить внимание на то, что этот доклад стал, де-факто, продолжением заявления председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости изменения "мирового управления". При этом сам текст Синьхуа, несмотря на реверансы в сторону многополярности, на самом деле является доктриной двуполярного мира и противостояния с США.

Вот главные положения: США ведут "колонизацию сознания" через ценности, медиа, культуру и институты, пытаясь удержать глобальное доминирование. Авторы призывают страны Глобального Юга к пробуждению, освобождению от идеологической зависимости от Запада и утверждению собственного пути развития. Китай в этом процессе представлен как ключевой двигатель – с инициативами Global Development Initiative (Глобальная инициатива развития), Global Security Initiative (Глобальная инициатива безопасности), Global Civilization Initiative (Глобальная инициатива цивилизаций) и Global Governance Initiative (Глобальная инициатива управления), которые предлагают модели.

Главные выводы авторов

1. Независимость сознания – условие независимого развития.

Лишь отвергнув зависимость от западных ценностей, страны могут оказаться действительно самостоятельными в выборе путей модернизации.

2. Культурная уверенность = государственная сила. Страны должны опираться на собственную историю и культуру как фундамент стабильности и развития.

3. Диалог цивилизаций вместо конфронтации.

Ни одна цивилизация не выше других; прогресс возможен только через взаимное обучение и взаимоуважение, а не через столкновение цивилизаций.

4. Имперские проекты обречены.

История показывает, что любые попытки навязать свою модель цивилизации другим в итоге терпят крах.

5. Будущее за многополярным миром. Разрыв с "путами колонизации сознания" откроет путь к новой глобальной цивилизации, где различные модели смогут сосуществовать на принципах равенства, а человечество строить "сообщество единой судьбы".

Еще раз повторюсь. Это не о многополярности. Это о двухполярном мире. Украина, к сожалению, даже не видит подобные документы. Об анализе я вообще молчу.