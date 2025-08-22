11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
22 августа 2025, 17:39

Переговоры США – Китай. Готова ли Украина к ним?

22 августа 2025, 17:39
Читайте також українською мовою
Переговоры в условном четырехугольнике США-ЕС-Россия-Украина, где -факто, исчерпали себя
Переговоры в условном четырехугольнике США-ЕС-Россия-Украина, где -факто, исчерпали себя
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В эти дни мы переходим в новую реальность, где основные переговоры проходят между Пекином и Вашингтоном.

О чем эти переговоры?

Прежде всего о том, как избежать прямого военного столкновения двух гегемонов. Это не Ялта, где Трамп и Си будут рисовать новые границы на картах. Это переговоры о правилах игры в новых торговых, технологических и логистических реалиях 21 века. И обнуление ВТО будет одним из первых шагов в этой войне.

Чем это отличается от Холодной войны?

Холодная война предусматривала жесткое разделение мира между двумя гегемонами, каждый из которых имел по сути неограниченные полицейские функции на вверенных им территориях. Нынешняя ситуация кардинально иная: ни США, ни Китай, как минимум, пока не хотят воевать за союзников. Эту прерогативу они отдают странам-региональным лидерам. Следовательно, вместо детерминированного и жестко разделенного мира, где маленькими вкраплениями были страны по движению тех, кто не присоединился, будет очень диффузионный мир со странными альянсами и двойными подчинениями (с одной стороны стране-гегемону, а с другой - стране-региональному лидеру).

Линии водораздела

Де-факто сейчас уже началась война за страны-региональные лидеры. И на этом этапе водоразделом между одним и другим миром будут не ценности и даже не экономика (кредиты). Маркером принадлежности к тому или иному полюсу будет то, у кого ты покупаешь оружие.

Готовы ли мы к новым реалиям?

Мы входим в переговоры США – Китай, имея минусовый баланс в Китае и минимально положительный в США. Я всегда считал, что опустить столь низкое отношение с Китаем является ошибкой. Нам необходимо сделать все, чтобы наши отношения вывести хотя бы на нейтральный уровень, ведь вопрос окончания войны теперь уже будет точно зависеть от переговоров Пекин-Вашингтон.

Что касается Вашингтона, то здесь мы имеем также сверхсерьезную проблему. Дело в том, что наша дипломатия не имеет системности и действует кавалерийскими наскоками. Есть проблема – приезжает наш десант, проблема уменьшается, десант уходит обратно. Приведу маленький пример: три месяца прошло с того момента, как мы объявили о замене нашего посла (сразу хочу отдать большое должное работе Оксаны Маркаровой). Мы назвали даже трех кандидатов, а одну из них - Ольгу Стефанишину, даже назначили спецпредставители Президента по делам США (говорят, сейчас она готовится к работе в группе по гарантиям безопасности и должна принимать там активное там участие,). Это все я к тому, что пауза затянулась и нам крайне важно начать сложный рутинный, последовательный труд, который часто невидим, но лучше всего способствует результатам.

Вашингтон один из самых персонифицированных городов мира: здесь личные отношения весят в разы больше, чем в Эр-Рияде или Пекине. А нынешняя политика "кавалерийских набегов" хороша и показала свою эффективность в кризисные моменты. Но сейчас нужно снова бежать марафон. Потому что переговоры США – Китай – это точно марафон, если не триатлон.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай Украина США политика
Румыния готова предоставить авиаподдержку Украине в войне с РФ
22 августа 2025, 13:30
США закрыли доступ к данным о переговорах Украины и России
22 августа 2025, 08:06
Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине
21 августа 2025, 23:23
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Италии скончался украинский мальчик, которого сбил автомобиль на пешеходном переходе
22 августа 2025, 18:44
Кабмин расширил программу безвозмездного зубопротезирования для военных
22 августа 2025, 18:11
Мэр Павлограда о водоснабжении: как город решает проблему критического водопровода
22 августа 2025, 17:58
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
22 августа 2025, 17:32
В Тернопольской области заработал завод по производству овощных консерв и полуфабрикатов
22 августа 2025, 17:19
Зарплаты до 120 тыс. грн: какие вакансии актуальны в Харьковской области на этой неделе
22 августа 2025, 17:05
Мэр Павлограда о демонтаже сталинского танка: "Ценности для общества он не представляет"
22 августа 2025, 16:39
Россияне снова ударили по Константиновке, есть жертвы
22 августа 2025, 16:39
В Житомире мужчина погиб после ножевого ранения от "застольного товарища"
22 августа 2025, 16:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »