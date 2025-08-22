Переговоры США – Китай. Готова ли Украина к ним?

Переговоры в условном четырехугольнике США-ЕС-Россия-Украина, где -факто, исчерпали себя

В эти дни мы переходим в новую реальность, где основные переговоры проходят между Пекином и Вашингтоном.

О чем эти переговоры?

Прежде всего о том, как избежать прямого военного столкновения двух гегемонов. Это не Ялта, где Трамп и Си будут рисовать новые границы на картах. Это переговоры о правилах игры в новых торговых, технологических и логистических реалиях 21 века. И обнуление ВТО будет одним из первых шагов в этой войне.

Чем это отличается от Холодной войны?

Холодная война предусматривала жесткое разделение мира между двумя гегемонами, каждый из которых имел по сути неограниченные полицейские функции на вверенных им территориях. Нынешняя ситуация кардинально иная: ни США, ни Китай, как минимум, пока не хотят воевать за союзников. Эту прерогативу они отдают странам-региональным лидерам. Следовательно, вместо детерминированного и жестко разделенного мира, где маленькими вкраплениями были страны по движению тех, кто не присоединился, будет очень диффузионный мир со странными альянсами и двойными подчинениями (с одной стороны стране-гегемону, а с другой - стране-региональному лидеру).

Линии водораздела

Де-факто сейчас уже началась война за страны-региональные лидеры. И на этом этапе водоразделом между одним и другим миром будут не ценности и даже не экономика (кредиты). Маркером принадлежности к тому или иному полюсу будет то, у кого ты покупаешь оружие.

Готовы ли мы к новым реалиям?

Мы входим в переговоры США – Китай, имея минусовый баланс в Китае и минимально положительный в США. Я всегда считал, что опустить столь низкое отношение с Китаем является ошибкой. Нам необходимо сделать все, чтобы наши отношения вывести хотя бы на нейтральный уровень, ведь вопрос окончания войны теперь уже будет точно зависеть от переговоров Пекин-Вашингтон.

Что касается Вашингтона, то здесь мы имеем также сверхсерьезную проблему. Дело в том, что наша дипломатия не имеет системности и действует кавалерийскими наскоками. Есть проблема – приезжает наш десант, проблема уменьшается, десант уходит обратно. Приведу маленький пример: три месяца прошло с того момента, как мы объявили о замене нашего посла (сразу хочу отдать большое должное работе Оксаны Маркаровой). Мы назвали даже трех кандидатов, а одну из них - Ольгу Стефанишину, даже назначили спецпредставители Президента по делам США (говорят, сейчас она готовится к работе в группе по гарантиям безопасности и должна принимать там активное там участие,). Это все я к тому, что пауза затянулась и нам крайне важно начать сложный рутинный, последовательный труд, который часто невидим, но лучше всего способствует результатам.

Вашингтон один из самых персонифицированных городов мира: здесь личные отношения весят в разы больше, чем в Эр-Рияде или Пекине. А нынешняя политика "кавалерийских набегов" хороша и показала свою эффективность в кризисные моменты. Но сейчас нужно снова бежать марафон. Потому что переговоры США – Китай – это точно марафон, если не триатлон.