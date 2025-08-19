08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
19 августа 2025, 08:12

Встреча Зеленский-Трамп: мы входим в долгий этап переговоров без всякого перемирия

19 августа 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
Встреча президентов США и Украины прошла под аккомпанемент сверхмощной критики американскими СМИ на Аляске. Собственно, этот фон стал едва ли не главной причиной того, что Трамп решил немного притормозить с блиц-кригом
Встреча президентов США и Украины прошла под аккомпанемент сверхмощной критики американскими СМИ на Аляске. Собственно, этот фон стал едва ли не главной причиной того, что Трамп решил немного притормозить с блиц-кригом
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

1. Похоже, самый плохой сценарий, при котором, в случае нашего отказа отдавать Донбасс, нам могли бы прекратить продажу оружия отвергнуто (как минимум, отложено на более длительный период). Вообще, главное достижение этой встречи – вырисовка определенных контуров будущего соглашения о безопасности.

2. Россиянам точно не удалось добиться главного: они не смогли сорвать переговоры руками украинцев. И здесь, между прочим, главная заслуга американской прессы, выступившей единым фронтом (от демократических до протрамповских СМИ) против всего произошедшего на Аляске. Нам не нужно преувеличивать роль украинского вопроса во внутренней политике США, но это было явно холодным душем для Трампа.

3. Встреча Зеленский-Путин по-прежнему находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От России у нас пока только заявление Ушакова, что уровень встреч Украина-Россия может быть поднят. Для Путина встреча с Зеленским – будет означать, что одних из главных "козырей", который он вытаскивал, как факир из рукава в нужный момент, а именно тезис о нелегитимности Зеленского, будет обнулен.

4. Стратегия Путина будет, похоже, та же, что и раньше – льстить Трампу тянуть время. На Аляске он выиграл самое главное: возможность вести переговоры без прекращения огня. Однако играть в эту игру бесконечно невозможно, но и играть в нее еще определенный период времени он сможет без проблем. Это главное негативное последствие Аляски, которое было "подтверждено" встречей в Вашигтоне.

5. На этом фоне, пожалуй, стоит обратить внимание на то, что начальная стратегия Трампа по проведению блиц-крига становится все менее актуальной. Выглядит так, что он на время может согласиться на замедление темпов. Мы часто ошибочно думаем, что он мыслит категорией Нобелевской премии. Премия – это вишенка на торте для удовлетворения собственного эго. Выборы намного важнее нобелевки (а выборы начнутся в октябре-2025 и закончатся только в ноябре 2026 года).

6. Пока не до конца понято заявление Рубио о том, что гарантами безопасности могут быть страны других континентов. Она может быть интересна исключительно в том случае, если ее трактовать в том плане, что к гарантиям безопасности привлекается Китай (напомню, что россияне об этом заявили после Аляски). Если это так, то вопрос нашей войны может стать частью переговоров США-Китай, а американцы, де-факто соглашаются на то, что Россия может стать неким "посредником" в определенных аспектах отношений Вашингтона и Пекина (прежде всего, это касается северного морского пути и освоения Арктики).

7. Возвращаясь к возможной встрече Зеленский-Путин, стоит отметить, что она имеет очень малые шансы на результат, потому что именно на ней будут обсуждаться территории. Без внешнего давления этот вопрос не разрешим в двустороннем порядке. Эта встреча важна, потому что Украина, похоже, может определить идею разграничения по линии фронта, а вопрос мира в глазах всего мира будет зависеть от Путина лично. В то же время пока все выглядит так, что даже если эта встреча состоится, она вообще не будет предвидеть мир, как минимум, в краткосрочной перспективе.

8. Я остаюсь при мысли, что наиболее вероятный сценарий – это мирные соглашения, которые появятся в контексте переговоров Вашингтон-Пекин, а они могут появиться не раньше конца этого года (более реалистичный сценарий – весна-зима 2026).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ США война Владимир Зеленский переговоры стратегия мир встреча Вашингтон
Украина не должна уступать Донбасс в переговорах с РФ, – Мерц
19 августа 2025, 07:39
В случае провала переговоров санкции против России необходимо усилить, – Макрон
19 августа 2025, 07:24
Гарантии безопасности и соглашение об оружии: что сказал Зеленский после встречи с Трампом
19 августа 2025, 03:30
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
В сети обнародовали кадры последствий вражеского удара по школе в Васильковской громаде на Синельниковщине
19 августа 2025, 10:33
Гарантии без гарантий: Запад ищет удобный мир с Путиным
19 августа 2025, 10:17
Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
19 августа 2025, 09:54
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
19 августа 2025, 09:33
Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света
19 августа 2025, 09:27
Переговоры без иллюзий: настроение Трампа может быстро измениться
19 августа 2025, 09:11
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
19 августа 2025, 08:59
Россияне попали по дому на Харьковщине: четверо пострадавших, из них два ребенка
19 августа 2025, 08:59
В Киевской области депутата горсовета задержали на взятке в 5000 долларов
19 августа 2025, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »