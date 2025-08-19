07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
19 серпня 2025, 08:12

Зустріч Зеленський-Трамп: ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я

19 серпня 2025, 08:12
Читайте также на русском языке
Зустріч президентів США та України пройшла під акомпанемент надпотужної критики американськими ЗМІ зустрічі на Алясці. Власне, цей фон став чи не головною причиною того, що Трамп вирішив трохи пригальмувати із бліц-кригом
Зустріч президентів США та України пройшла під акомпанемент надпотужної критики американськими ЗМІ зустрічі на Алясці. Власне, цей фон став чи не головною причиною того, що Трамп вирішив трохи пригальмувати із бліц-кригом
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

1. Схоже, найгірший сценарій, за якого, в разі нашої відмови віддавати Донбас, нам могли б припинити продаж зброї відкинуто (як мінімум, відкладено на довший період). Взагалі, головний здобуток цієї зустрічі – це вимальовування певних контурів майбутньої угоди про безпеку.

2. Росіянам точно не вдалося добитися головного: вони не змогли зірвати переговори руками українців. І тут, між іншим, головна заслуга американської преси, яка виступила єдиним фронтом (від демократичних до протрампівських ЗМІ) проти всього того, що відбулося на Алясці. Нам не треба перебільшувати роль українського питання у внутрішній політиці США, але це явно було холодним душем для Трампа.

3. Зустріч Зеленський-Путін досі знаходиться під питанням, попри заяву Трампа. Від Росії ми маємо поки лише заяву Ушакова, що рівень зустрічей Украіна-Росія може бути піднято. Для Путіна зустріч із Зеленським – означатиме те, що одних з головних "козирів", який він витягав, як факір із рукава в потрібний момент, а саме теза про нелегітимність Зеленського, буде обнулена.

4. Стратегія Путіна буде, схоже, та сама, що й раніше – лестити Трампу тягнути час. На Алясці він виграв найголовніше: можливість вести переговори без припинення вогню. Проте, грати в цю гру безкінечно неможливо, але й грати в неї ще певний період часу він зможе без будь-яких проблем. Це головний негативний наслідок Аляски, який був "підтверджений" зустріччю у Вашигтоні.

5. На цьому фоні, напевне, варто звернути увагу на те, що початкова стратегія Трампа по проведенню бліц-кригу стає все менш актуальною. Виглядає так, що він на деякий час може погодитися на сповільнення темпів. Ми часто помилково думаємо, що він мислить категорією Нобелівської премії . Премія – це вишенька на торті для задоволення власного его. Вибори набагато важливіші за нобелівку (а вибори почнуться в жовтні-2025 і закінчаться аж в листопаді 2026 року).

6. Поки не до кінця зрозуміла заява Рубіо про те, що гарантами безпеки можуть бути країни з інших континентів. Вона може бути цікавою виключно в тому випадку, якщо іі трактувати в тому плані, що до безпекових гарантій залучається Китай (нагадаю, що росіяни про це заявили після Аляски). Якщо це так, то питання нашої війни може стати частиною переговорів США-Китай, а американці, де-факто погоджуються на те, що Росія може стати таким собі "посередником" в певних аспектах стосунків Вашингтона та Пекіна (перш за все це стосується північного морського шляху та освоєння Арктики).

7. Повертаючись до можливої зустрічі Зеленський-Путін варто відзначити, що вона має дуже малі шанси на результат, бо саме на ній будуть обговорюватися території. Без зовнішнього тиску це питання неможливо вирішити в двосторонньому порядку. Ця зустріч важлива, бо Україна, схоже, може окреслити ідею розмежування по лінії фронту, а питання миру в очах всього світу залежатиме від Путіна особисто. В той же час, поки все виглядає так, що навіть якщо ця зустріч відбудеться, вона взагалі не передбачатиме мир, як мінімум, в короткостроковій перспективі.

8. Я залишаюся при думці, що найбільш вірогідний сценарій – це мирні угоди, які зʼявляться в контексті перемовин Вашингтон-Пекін, а вони можуть з'явитися не раніше кінця цього року (більш реалістичний сценарій – весна-зима 2026).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна РФ США війна Володимир Зеленський перемовини стратегія мир зустріч Вашингтон
Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
У разі провалу переговорів санкції проти Росії необхідно посилити, – Макрон
19 серпня 2025, 07:24
Гарантії безпеки та угода про зброю: що сказав Зеленський після зустрічі з Трампом
19 серпня 2025, 03:30
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
19 серпня 2025, 08:43
У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС
19 серпня 2025, 08:42
На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
19 серпня 2025, 08:27
Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
19 серпня 2025, 08:12
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 07:58
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 07:55
Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці: постраждали двоє рятувальників
19 серпня 2025, 07:50
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
19 серпня 2025, 07:45
Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »