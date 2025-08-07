Похоже, все это время проходят многосторонние переговоры. И ситуация меняется, де-факто, в онлайн-режиме

Переговорные качели. Что известно (кажется, что известно)

1. После первоначального скепсиса, когда казалось, что все зашло в тупик и Трамп даже объявил о пошлинах для Индии ситуация начала динамично развиваться. Похоже, все это время проходят многосторонние переговоры. И ситуация меняется де-факто в онлайн режиме.

2. Трамп будет встречаться с Путиным только при условии, что действительно будет какой-то прорыв. При этом надо понимать, что ценность встречи, как таковой, у Путина и Трампа разная. Путину она явно важнее.

3. На данный момент, с большой долей вероятности, можем говорить о четырех базовых предложениях США (похоже, что они в той или иной степени согласованы с ЕС), хотя здесь также пока до конца не все ясно. Какие эти предложения:

– остановка боевых действий плюс-минус по линии фронта, а оккупированные территории, де-факто, признаются российскими. Детали такого признания пока неясны до конца. Пока выходим из "прецедента" оккупированных Литвы, Латвии, Эстонии, которые Запад, как будто не признавал советскими), хотя это только догадки.

– Украина не вступает в НАТО. Пока не ясно об обязательном нейтральном статусе (похоже, что россияне будут на этом настаивать).

– Срочные выборы Президента сразу после соглашения. Похоже, предварительное требование не допускать к выборам Зеленского не поднимается.

– С России снимаются санкции. На данный момент это менее понятный вопрос, в том смысле, что не ясна очередность и глубина снятия. А самое главное, логика снятия – это предложения Дмитриева, где США гарантируют доступ к европейскому рынку российских подсанкционных товаров, которые будут продаваться под американским флагом (условные совместные торговые дома) или это будет другая модель (пока это неизвестно). Единственное, что точно известно — стороны договариваются о снятии санкций.

4.Можно не сомневаться, что россияне выставят условия о языке и церкви (формат пока неясен).

5. На каждом этапе договоренности могут сорваться по самым разным причинам. Поэтому продолжаем жить в этих переговорных качелях.