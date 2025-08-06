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06 августа 2025, 22:50

Дональд Трамп скоро может встретиться с Путиным - СМИ

06 августа 2025, 22:50
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Фото: Reuters
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В СМИ заявили, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время. При этом после этой встречи могут состояться трехсторонние переговоры с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По данным журналистов, об этом президент США говорил во время телефонного звонка с европейскими коллегами. Ожидается, что запланированные встречи будут включать только Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом, отметили инсайдеры, европейские лидеры тоже пытались играть роль, но, похоже, согласились на то, что предлагает Трамп.

Пока нет информации о том, согласились ли на это лично Владимир Зеленский и Владимир Путин. В СМИ также отметили, что, когда президент Франции Эммануэль Макрон пытался присоединиться к встрече Зеленского и Трампа в базилике Святого Петра, президент США отказался. Отмечается, что Трамп предпочитает именно переговоры тет-а-тет.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии. Причиной в Белом Доме назвали то, что Индия покупает российскую нефть, являющуюся финансированием войны в Украине.

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