Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
07 серпня 2025, 20:15

Продовжуємо жити в цих переговорних гойдалках

07 серпня 2025, 20:15
Схоже весь цей час відбуваються багатосторонні переговори. І ситуація змінюється, де-факто, в онлайн режимі
Схоже весь цей час відбуваються багатосторонні переговори. І ситуація змінюється, де-факто, в онлайн режимі
Переговорні гойдалки. Що відомо (здається, що відомо)

1. Після початкового скепсису, коли здавалося, що все зайшло в глухий кут і Трамп навіть оголосив про мита для Індії ситуація почала динамічно розвиватися. Схоже весь цей час відбуваються багатосторонні переговори. І ситуація змінюється, де-факто, в онлайн режимі.

2. Трамп буде зустрічатися з Путіним лише за умови, якщо справді буде якийсь прорив. При цьому треба розуміти, що цінність зустрічі, як такої, в Путіна і Трампа різна. Путіну вона явно важливіша.

3. На цей момент, з великою долею імовірності, можемо говорити про чотири базові пропозиції США (схоже, що вони в тій чи іншій мірі погоджені з ЄС), хоча тут також поки до кінця не все ясно. Які ці пропозиції:

- зупинка бойових дій плюс-мінус по лінії фронту, а окуповані території, де-факто, визнаються російськими. Деталі такого визнання поки незрозумілі до кінця. Поки виходимо з "прецеденту" окупованих Литви, Латвії, Естонії, які Захід, ніби не визнавав радянськими), хоча це лише здогадки.

- Україна не вступає в НАТО. Поки не зрозуміло щодо обовʼязкового нейтрального статусу (схоже, що росіяни будуть на цьому наполягати).

- Термінові вибори Президента відразу після угоди. Схоже, що попередня вимога не допускати до виборів Зеленського не піднімається.

- З Росії знімаються санкції. На цей момент це найменш зрозуміле питання, в тому значенні, що не зрозуміла черговість і глибина зняття. А найголовніше, логіка зняття - це пропозиції Дмітрієва, де США гарантують доступ до європейського ринку російських підсанкційних товарів, які продаватимуться під американським прапором (умовні спільні торгові доми) чи це буде якась інша модель (поки це невідомо). Єдине, що, точно відомо - сторони домовляються про зняття санкцій

4.Можна не сумніватися, що росіяни виставлять умови про мову і церкву (формат поки незрозумілий).

5. На кожному етапі домовленості можуть зірватися з самих різних причин. Тому продовжуємо жити в цих переговорних гойдалках.

