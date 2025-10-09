08:56  09 октября
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
09 октября 2025, 09:49

Миллионы на порно и "моральный контроль"

09 октября 2025, 09:49
Читайте також українською мовою
За время полномасштабной войны правоохранительные органы потратили 5 млн. грн. бюджетных средств на просмотр порнографии
Иллюстративное фото: из открытых источников
Это, конечно, смешно. Но нифига не смешно...

Если бы они просто сидели и смотрели порно. Даже если бы они там за государственные средства мастурбировали. Это было бы полбеды. Потому что они бы просто тратили средства и никому не вредили.

А тут проблема в том, что они делают потом. А они уходят и начинают открывать уголовные дела. На русском это бы звучало "Возбуждать". Вот возбужденные правоохранители бегут и начинают вредить. Типа защищая общественную мораль.

Вредить людям. Ведь они могут отправить вас в суд, если вы выслали своему партнеру свой половой орган. А партнер-то и не против. Но против этого возбужденый правоохранитель.

И там же не просто безусые сержанты. Там явно толстые полковники, надутые своим величием майоры, бодрые капитаны. Все звезды на погонах. И гордость за службу во благо стране.

И, конечно, они это делают, потому что хотят денег. Чтобы вы им заплатили.

Вредить экономике. Потому что они выдавливают из страны сотни девушек, абсолютно никому не вредя зарабатывающих деньги и готовых платить налоги. Более того, эти девушки экспортную выручку в страну приносят. Ибо на них смотрят по всему миру. А деньги потом уходят в Украину.

Но возбужденным правоохранителям жаль, что деньги идут не им. А сами они не могут разбудить никого. И провоцировать приток валюты в страну. Никто не готов платить за их голые фото. Наверное, плохо питаются и занимаются спортом. Но завидуют. И думают, почему бы не подоить девушек. И начинают свои дела открывать.

Чем это все кончится? Просто тем, что девушки встанут и переедут в другую страну. И будут привлекать деньги в экономику других стран.

В результате жадность возбужденных правоохранителей приведет к ущербу экономике и демографическому потенциалу страны.

И кто они? Вредители. Но почему их поддерживают на самой горе. И не хотят декриминализировать порно. Чтобы все эти возбужденные правоохранители наконец-то занялись какими-то важными делами. И перестали мастурбировать за деньги украинских налогоплательщиков.

Но вероятно мы слишком хотим…

Украина полиция бюджетные деньги бюджет экономика порнография
 
