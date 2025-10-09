Мільйони на порно і "моральний контроль"

За час повномасштабної війни правоохоронні органи витратили 5 млн грн бюджетних коштів на перегляд порнографії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Це звісно, смішно. Але ніфіга не смішно...

Бо якби вони просто сиділи і дивились порно. Навіть якби вони там за державних кошт мастурбували. Це було б півбіди. Бо вони б тоді просто витрачали кошти і нікому не шкодили.

А тут же проблема у тому, що вони роблять потім. А вони йдуть і починають відкривати кримінальні справи. Російською це б звучало біль доречно. "Возбуждать". От збуджені правоохоронці біжуть і починають шкодити. Типу захищаючи суспільну мораль.

Шкодити людям. Бо вони ж можуть відправити вас до суду, якщо ви вислали своєму партнеру свій статевий орган. А партнер то і не проти. Але проти оцей збуджений правоохоронець.

І там же не просто безусі сержанти. Там явно товсті полковники, надуті власною величу майори, бодьори капітани. Оці всі зірки на погонах. І гордість за службу на благо країні.

І звісно вони це роблять бо хочуть грошей. Щоб ви їм заплатили.

Шкодити економіці. Бо вони видавлюють з країни сотні дівчат, які абсолютно нікому не шкодячи заробляють гроші і готові платити податки. Ба більше, ці дівчата експортну виручку в країну приносять. Бо на них дивляться по всьому світу. А гроші потім йдуть в Україну.

Але збудженим правоохоронцям шкода, що гроші йдуть не їм. А самі вони не можуть нікого збудити. І стимулювати приток валюти в країну. Ніхто не готовий платити за їх голі фото. Певно, погано харчуються і займаються спортом. Але заздрять. І думають, чому б не подоїти дівчат. І починають свої справи відкривати.

Чим це все закінчиться? Просто тим, що ті дівчата встануть і переїдуть до іншої країни. І будуть залучати гроші в економіку інших країн.

В результаті жадібність збуджених правоохоронців призведе до шкоди економіці і демографічному потенціалу країни.

І хто вони? Шкідники. Але чомусь їх підтримують на самій горі. І не хочуть декриміналізовувати порно. Щоб всі ці збуджені правоохоронці нарешті зайнялись якимось важливими справами. І перестали мастурбувати за гроші українських платників податків.

Але певно ми забагато хочемо…