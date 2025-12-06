10:46  06 грудня
06 грудня 2025, 11:48

Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО

06 грудня 2025, 11:48
Арешт Скороход співпадає в часі з інтригуючими анонсами, мовляв, на плівках Міндіча є голоси, які торгують санкціями РНБО: за яку суму зняти, за яку накласти, на кого
Арешт Скороход співпадає в часі з інтригуючими анонсами, мовляв, на плівках Міндіча є голоси, які торгують санкціями РНБО: за яку суму зняти, за яку накласти, на кого
Зрештою, ну не брала би депутатка на абум половину завдатку – якби не існувало схеми, за якою можна було б накласти санкції за гонорар.

Якщо ця частина компромату вилізе на поверхню, то остаточно нікчемною стане вся тема санкцій, яка й так не витримує жодної правової критики, а тут ще й з’ясується, що санкціями торгували як інструментом тиску й шантажу, перевівши на комерційні рейки.

Є прямий зв’язок Анни Скороход, яка вимагала 250 тисяч доларів за накладення санкцій, із плівками Міндіча: на них Рокет (наглядач за енергетикою від імені держзрадника Деркача) згадує Скороход як депутатку, яка від імені мафії може бомбардувати запитами всіх, кого треба.

Варто зауважити: Скороход – це слуга народу. Замайбутньою вона стала після виходу з монофракції, куди вона була обрана як висуванка Слуги Народу по 93-му округу (на момент обрання була ніхто й ніщо, безробітна, нікому не відома, замужем за громадянином росії).

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
