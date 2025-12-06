Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО

Арешт Скороход співпадає в часі з інтригуючими анонсами, мовляв, на плівках Міндіча є голоси, які торгують санкціями РНБО: за яку суму зняти, за яку накласти, на кого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зрештою, ну не брала би депутатка на абум половину завдатку – якби не існувало схеми, за якою можна було б накласти санкції за гонорар. Якщо ця частина компромату вилізе на поверхню, то остаточно нікчемною стане вся тема санкцій, яка й так не витримує жодної правової критики, а тут ще й з’ясується, що санкціями торгували як інструментом тиску й шантажу, перевівши на комерційні рейки. Є прямий зв’язок Анни Скороход, яка вимагала 250 тисяч доларів за накладення санкцій, із плівками Міндіча: на них Рокет (наглядач за енергетикою від імені держзрадника Деркача) згадує Скороход як депутатку, яка від імені мафії може бомбардувати запитами всіх, кого треба. Варто зауважити: Скороход – це слуга народу. Замайбутньою вона стала після виходу з монофракції, куди вона була обрана як висуванка Слуги Народу по 93-му округу (на момент обрання була ніхто й ніщо, безробітна, нікому не відома, замужем за громадянином росії).

