16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
04 декабря 2025, 16:33

Как власти провалили поддержку ветеранов

04 декабря 2025, 16:33
Читайте також українською мовою
Референс основных проблем:
Референс основных проблем:
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

• 68% ветеранов считают, что государство не выполняет свои обязательства перед ними.

• Опрошенные указывали, кто должен поддерживать ветеранов: семья, друзья, волонтеры. Государство не упомянул ни один респондент.

• Программы по трудоустройству – на бумаге: от центров занятости толку ноль.

• Большинство социальных гарантий для ветеранов, закрепленных в законе, полностью декларативны и пусты, без ресурсов их выполнить.

• Забрали финансирование санаторно-курортного лечения.

• Закон не учитывает специфических потребностей ветеранов новой волны: психологической реабилитации, гендерных аспектов, поддержки предпринимательства, инклюзивности для инвалидов.

• Большинство инициатив – краткосрочные и без дальнейшего сопровождения.

• Социальные услуги имеют характер разовой помощи вместо того, чтобы стать элементом непрерывной реинтеграции.

• Специалистов по физической и психологической реабилитации мало.

• Поддержку ветеранов сбросили на местные бюджеты, а там зерна.

• Государство завалило им же введенный институт помощников ветеранов: их предполагалось 11 354 должностей (из расчета 1 специалист на 100 ветеранов), а работает только 1600 специалистов. Да и то нет желающих, потому что зарплата 16 тысяч.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина власть общество ветераны война
Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено
04 декабря 2025, 15:43
Европейские лидеры призвали Зеленского к осторожности, обвинив США в измене Украины и Европы
04 декабря 2025, 14:54
"Мирный план": Умеров проведет повторную встречу с США в Майами
04 декабря 2025, 07:15
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
04 декабря 2025, 16:35
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
04 декабря 2025, 16:23
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Украину поставят перед выбором: "или – или"
04 декабря 2025, 15:52
Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено
04 декабря 2025, 15:43
Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в помощь защитникам
04 декабря 2025, 15:29
В Полтавской области нашли мертвыми пенсионеров: что известно
04 декабря 2025, 15:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »