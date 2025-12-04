Как власти провалили поддержку ветеранов

Референс основных проблем:

иллюстративное фото: из открытых источников

• 68% ветеранов считают, что государство не выполняет свои обязательства перед ними.

• Опрошенные указывали, кто должен поддерживать ветеранов: семья, друзья, волонтеры. Государство не упомянул ни один респондент.

• Программы по трудоустройству – на бумаге: от центров занятости толку ноль.

• Большинство социальных гарантий для ветеранов, закрепленных в законе, полностью декларативны и пусты, без ресурсов их выполнить.

• Забрали финансирование санаторно-курортного лечения.

• Закон не учитывает специфических потребностей ветеранов новой волны: психологической реабилитации, гендерных аспектов, поддержки предпринимательства, инклюзивности для инвалидов.

• Большинство инициатив – краткосрочные и без дальнейшего сопровождения.

• Социальные услуги имеют характер разовой помощи вместо того, чтобы стать элементом непрерывной реинтеграции.

• Специалистов по физической и психологической реабилитации мало.

• Поддержку ветеранов сбросили на местные бюджеты, а там зерна.

• Государство завалило им же введенный институт помощников ветеранов: их предполагалось 11 354 должностей (из расчета 1 специалист на 100 ветеранов), а работает только 1600 специалистов. Да и то нет желающих, потому что зарплата 16 тысяч.